  • Face Mask: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിന് ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ

മുഖകാന്തിക്ക് ഫേസ് മാസ്കുകൾ
മുൾട്ടാണി മിട്ടി പോലുള്ള കളിമണ്ണ് അധിക എണ്ണ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനും തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുഷിരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മികച്ചതാണ്. മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന് ക്ലേ പൌഡറിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് മുഖത്തിടാം. 

മഞ്ഞളും തേനും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. മഞ്ഞളിൻ്റെ ആൻ്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻ്റിസെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങൾ തേനിൻ്റെ ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. 

വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവ കറ്റാർ വാഴയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കറ്റാർ വാഴയുടെ ജെൽ മുഖത്തിടുന്നതിലൂടെ മുഖക്കുരു കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു. 

പഴുത്ത പപ്പായയും അൽപം തേനും മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്തിടാം.എൻസൈമുകൾക്ക് പേരുകേട്ട പഴമാണ് പപ്പായ. തേൻ ഒരു നാച്യുറൽ മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. 

അവക്കാഡോയും വാഴപ്പഴവും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. വരണ്ട ചർമ്മത്തിന് ഈർപ്പം നിലനിർത്തി തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

