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Todays Horoscope: ഉത്രാടപാച്ചിലിനിടയിൽ ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ? അറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 25, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:25 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും... 

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൂടിയുണ്ടാകും,  

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ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ബഹുമാനം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചില സാങ്കേർണ്ണതകൾ അലട്ടിയേക്കും. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വലിയ വിജയത്തിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. കോടതി കേസുകളിൽ ആശ്വാസ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം, സ്വാധീനം, പദവി എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടും. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നൈതികതയെ പ്രശംസിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക പരിപാടിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, പഴയ ദൂരങ്ങളും കുറയും. ദിവസം മൊത്തത്തിൽ സന്തോഷകരമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അല്പം തിരക്കേറും, ജോലിസ്ഥലത്തെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കരുത്, പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണം നിലനിർത്തുക. സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്.

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും വിനോദവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ആസ്വദിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചില ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുപകരം സ്നേഹത്തിലൂടെയും സംഭാഷണത്തിലൂടെയും അത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും, നല്ല ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ ഒരാളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തം ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം നിങ്ങളിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും വലിയ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ശക്തമായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങളോ വിപുലീകരണമോ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, അവരുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയായിരിക്കാം. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ദിവസം, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, അവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ദീർഘകാല വായ്പ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നതിനുപകരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണനയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ അവ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ചില വാർത്തകൾ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചില സങ്കീർണതകൾ അലട്ടിയേക്കാം. പിന്നീട് ഖേദിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ കോപത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. എതിരാളികൾ സജീവമായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ എല്ലാവരുമായും പങ്കിടരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, രേഖകളും നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും നന്നായി പരിശോധിക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അപകടസാധ്യതയുടെ തോത് പരിഗണിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളോ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കിയേക്കാം. ഒന്നിനും തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക. വിശ്രമത്തിലും മനസ്സമാധാനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഏതൊരു വാഗ്ദാനവും നിറവേറ്റാൻ മറക്കരുത്.

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ട്. ഒരു പഴയ നിയമ കേസും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിലെ പുരോഗതി നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ലഘൂകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം തിരക്കുകൂട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ പുതുക്കിപ്പണിയലോ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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