English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Vaibhav Lakshmi Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലി ദിനത്തിൽ വൈഭവ ലക്ഷ്മി യോഗം; ഇവർ സമ്പത്തിൽ ആറാടും!

Vaibhav Lakshmi Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലി ദിനത്തിൽ വൈഭവ ലക്ഷ്മി യോഗം; ഇവർ സമ്പത്തിൽ ആറാടും!

Shukra Chandra Yuti: വേദ ജോതിഷപ്രകാരം ഇത്തവണ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ശുക്രനും ചന്ദ്രനും കന്നി രാശിയിൽ കൂടിച്ചേരുകയും അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയുകയും ചെയ്യും.
1 /6

Vaibhav Lakshmi Rajyog On Diwali 2025: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, ഈ ദീപാവലിയിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്.

2 /6

ഈ വർഷം ദീപാവലിയിൽ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായ ചന്ദ്രനും ലക്ഷ്മിയുടെ ദാതാവായ ശുക്രനും കന്നി രാശിയിൽ സംയോജിച്ച് വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.

3 /6

അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും, പുരോഗതിയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. ആഭ്യന്തരമായും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാം. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

4 /6

കന്നി (Virgo): വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും, കമ്പനികളിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ നേതൃത്വ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. വിദേശ യാത്രകളിലോ വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലോ വിജയം കണ്ടെത്താനാകും.

5 /6

മകരം (Capricorn):  വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ ഈ രാജയോഗം ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ രൂപപ്പെടും, അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ബിസിനസ്സിലും ലാഭം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം. 

6 /6

കുംഭം (Aquarius):  വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ വരുമാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ ഡീലുകളും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവും ലഭിക്കാം. ലോട്ടറിയിൽ നിന്നും ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും ലാഭം ലഭിക്കാം, ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ കരാറോ പങ്കാളിത്ത നിർദ്ദേശമോ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Vaibhav Lakshmi Rajayoga Lakshmoi Rajayoga Diwali Diwali 2025 deepavali Deepavali 2025 Horoscope Astrologyu Lucky Zpodiacs

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഒരു പവന് 94,500 കടന്നു

You May Like

Sponsored by Taboola