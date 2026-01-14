Vastu Shastra: വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ഭാഗ്യത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.
വാസ്തു പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
കിടപ്പുമുറി - കിടക്കയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം അശുഭകരമാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിനും കടബാധ്യതയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്കും നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമായേക്കും.
പൂജാമുറിയോ അതിനടുത്തോ - ഭക്തിയുടെയും ശുദ്ധിയുടെയും കേന്ദ്രമാണ് പൂജാമുറി. അങ്ങനെയുള്ള പൂജാമുറിയിലോ അതിനടുത്തോ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള അനാദരവാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തിനും ഇത് കാരണമാകും.
പ്രവേശന കവാടത്തിന് അഭിമുഖമായി - വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന് നേരെ മുൻപിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്കുള്ള ഭാഗ്യത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കുക.
ടിവി, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുൻപിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവാണ്.
ഡസ്റ്റ് ബിൻ, ചൂൽ തുടങ്ങിയ ക്ലീനിംഗ് വസ്തുക്കളുടെ അടുത്തിരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ഇത് ദാരിദ്രത്തിന്റെയും നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളായതിനാൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെല്ലാം കാരണമായേക്കും.