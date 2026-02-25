English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!

Goddess Lakshmi Fav Zodiacs: ഐശ്വര്യത്തിൻറെ പ്രതീകമാണ് ലക്ഷ്മീദേവി. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല.
  • Feb 25, 2026, 11:12 AM IST

ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിർദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
വാസ്തുശാസ്ത്രം: ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒരു വീടിൻറെ അന്തരീക്ഷവും ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനോഭാവവും നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ വാസ്തുവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശുചിത്വം: ലക്ഷ്മീദേവി വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നതിന് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ദേവി ശുദ്ധമായ ഇടത്ത് മാത്രമേ വസിക്കൂ. അതിനാൽ അഴുക്കും അലങ്കോലവുമായ ചുറ്റുപാട് മാറേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

പോസിറ്റിവിറ്റി: ലക്ഷ്മീദേവി ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുവഴി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കലഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണം.

നിത്യപൂജ: ദിവസവും പൂജകളും പ്രാർഥനകളും അർപ്പിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ ദൈവീക ചൈതന്യം ഉണ്ടാകും. പൂജകളോ വ്രതാനുഷ്ഠാനാങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ദേവി വസിക്കുകയില്ല.

പരിശുദ്ധി: കുടുംബത്തിൽ സത്യസന്ധതയും പരിശുദ്ധിയും പ്രധാനമാണ്. കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കരുത്. അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ ഉള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മീദേവി വസിക്കുന്നു. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

