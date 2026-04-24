Vastu Tips For Money: വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ! ഐശ്വര്യം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും, ദാരിദ്ര്യം അകലും

Friday Remedies: വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മാറാനും പണം ഉണ്ടാകാനും ചില പ്രതിവിധികൾ നിർദേശിക്കുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ചില ജ്യോതിഷ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മാറാനും കയ്യിൽ പണം വന്നുചേരാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം, വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. വീടിൻറെ അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവായും വൃത്തിയായും സൂക്ഷിക്കുക.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പൂജിക്കുക. പൂർണ ആചാരങ്ങളോടെ ലക്ഷ്മിദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടിത്തരും.
ലക്ഷ്മീ ദേവിക്ക് പായസം നിവേദിച്ച ശേഷം ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് പ്രസാദമായി നൽകുക. പാൽ, അരി, തൈര്, വെളുത്ത എള്ള്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുക. ദരിദ്രർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.
വെള്ളിയാഴ്ച വീടിൻറെ വടക്ക് ദിശയിലോ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിലോ ശ്രീ യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുക. ഇത് പതിവായി പൂജിക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ലക്ഷ്മീദേവിക്ക് ആരതി നടത്തുക.
ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അകറ്റി സുഖ സൌകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവും ലഭിക്കും.
