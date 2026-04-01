VD Satheesan Astro Prediction: വിഡി സതീശന് ജാതകത്തിൽ രാജയോ​ഗം! എതിരാളികളെ ബുദ്ധിപരമായി നേരിടും; ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...

VD Satheesan Horoscope Prediction: കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണിത്. ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ 9നാണ് കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. എല്ലാ മുന്നണികളും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രചാരണ രം​ഗത്തുണ്ട്. 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി. ഡി. സതീശന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്യോതിഷപരമായ വിശകലനം നോക്കാം...

 
ചിങ്ങം രാശിയാണ് വി. ഡി. സതീശന്റേത്. ഈ മാസത്തെ ഗ്രഹനില അനുസരിച്ചുള്ള പൊതുവായ പ്രവചനങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...  

സതീശന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിതെന്നാണ് ജ്യോതിഷം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ മാസം സൂര്യൻ മേടം രാശിയിൽ ഉച്ചസ്ഥനായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നേതൃപാടവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ജനപിന്തുണ കൂട്ടാനും നല്ല സമയമാണിത്.   

സമയം അനുകൂലമാണെങ്കിലും ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഗ്രഹനിലയിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. എതിരാളികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത മത്സരവും ആരോപണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇവയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

വിജയസാധ്യതയെ കുറിച്ചും ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ. നിലവിൽ വി.ഡി സതീശന്റെ ജാതക അനുസരിച്ച് 'രാജയോഗ' സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇക്കുറി ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും ജ്യോതിഷികൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.  

ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ വി. ഡി. സതീശൻ ആണ്. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റേതായിരിക്കും. പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തവണയും സതീശൻ ജനവിധി തേടുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ. ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്ററാണ് പ്രധാന എതിരാളി. യുഡിഎഫ് ഇക്കുറി 100-ലധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് സതീശന്റെ അവകാശവാദം. 

