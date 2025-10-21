English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!

Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!

Shukra Gochar Creates Malavya Rajayoga On November: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശുക്ര സംക്രമണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാളവ്യ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.  
1 /7

ജ്യോതിഷത്തിൽ നിരവധി രാജയോഗങ്ങളെയും മഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ രാജയോഗങ്ങൾ ജാതകത്തിൽ ഉള്ള ആൾ ധനവാനാകും.

2 /7

ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3 /7

നവംബർ ആദ്യം ശുക്രൻ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ മാളവ്യ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

4 /7

ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ഒപ്പം ഇവർക്ക് വൻ സമ്പത്തും ലഭിച്ചേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം...  

5 /7

ധനു (Sagittarius):  മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ധനു രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും,  ശുക്രൻ ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.  ഈ സമയത്ത് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാം, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

6 /7

മകരം (Capricorn): മാളവ്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാജയോഗം രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ബിസിനസ്സും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റ അവസരങ്ങളും, ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് വികസിക്കാം. പുതിയ കരാറുകളും ഡീലുകളും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത

7 /7

തുലാം (Libra): മാളവ്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്നത്തിലാണ് ഈ  രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. വിവാഹിതർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷവും ഐക്യവും വർദ്ധിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയോ ചടങ്ങോ നടന്നേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും. പങ്കാളിത്ത ജോലിയിൽ നിന്നും പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Shukra Gochar Venus transit Malavya Rajayoga Malavya Mahapursha Rajayoga Malavya Yoga Benefits

Next Gallery

Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില

You May Like

Sponsored by Taboola