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Venus Transit 2026: ശുക്രനുദിച്ചു മക്കളെ..! ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 08, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:50 PM IST

Venus Transit 2026: വീടെന്ന സ്വപ്നം സഫലമാകും, പുതിയ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആഢംബര ജീവിതം..!

 

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ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് എങ്കിലും ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് എപ്പോഴും ശുക്രന്റെ അനുഗ്രഹം നേരിയ തോതിലെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗ്യരാശികള്‍ എന്നു നോക്കാം

 

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തുലാം രാശി: ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പലതരത്തിൽ പണം കയ്യിലെത്താൻ ഇടയാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വന്നുചേരും. കടം കൊടുത്ത പണം പലിശയടക്കം തിരികെ ലഭിക്കാനിടയാകും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നു നിറയും.

 

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ഇടവം രാശി: ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫറും നേടാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും വൻ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ബാഗ്യമുണ്ടാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

 

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കര്‍ക്കടകം രാശി: സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം സഫലമാകാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വീട്ടിൽ ആഢംബര ജീവിതമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണം പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്താൻ ഇടയാകും. 

 

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Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Venus Transit 2026
Astrology 2026
Horoscope 2026
lucky zodiacs

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