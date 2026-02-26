Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി
ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി.
ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട തന്നെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തുവെന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളിലാണ് വിജയ് കുറിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
'ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു. അവൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ദിവസം നന്നാകുമായിരുന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവളെ ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു. അവൾ എന്റെ എതിർവശത്ത് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാകുമെന്ന് തോന്നി.
അവൾ എന്നോടൊപ്പം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടുതൽ രസകരവും അയാസ രഹിതമാകുമെന്നും തോന്നി.
എനിക്ക് അവളെ ആവശ്യമായി തോന്നി. അങ്ങനെ, ഞാൻ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ..എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി', എന്നായിരുന്നു വിജയ് ഫോട്ടോകൾക്കൊപ്പം കുറിച്ചത്.
ഉദയ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്
മാർച്ച് നാലിന് ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചുള്ള റിസപ്ഷനിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് വിവരം.
വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
