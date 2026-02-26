English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട

Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി

 
1 /9

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും വിവാഹിതരായി.   

2 /9

ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട തന്നെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.  

3 /9

ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ്  വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തുവെന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളിലാണ് വിജയ് കുറിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്.   

4 /9

'ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു. അവൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ദിവസം നന്നാകുമായിരുന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവളെ ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്തു. അവൾ എന്റെ എതിർവശത്ത് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാകുമെന്ന് തോന്നി.  

5 /9

അവൾ എന്നോടൊപ്പം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടുതൽ രസകരവും അയാസ രഹിതമാകുമെന്നും തോന്നി.   

6 /9

എനിക്ക് അവളെ ആവശ്യമായി തോന്നി. അങ്ങനെ, ഞാൻ എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ..എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി', എന്നായിരുന്നു വിജയ് ഫോട്ടോകൾക്കൊപ്പം കുറിച്ചത്.  

7 /9

ഉദയ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്  

8 /9

മാർച്ച് നാലിന് ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചുള്ള റിസപ്ഷനിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് വിവരം.   

9 /9

വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ടയുടേതെന്ന പേരിലുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.  

