Vipareet Rajayoga: ചൊവ്വയുടെ കിടിലം രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Mangal Gochar In Aries: ജ്യോതിഷപ്രകാരം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചൊവ്വ മേട രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിലൂടെ വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയൂം ചെയ്യും.
ജ്യോതിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നതിനപ്പുറം ഊർജ്ജം, ഭൂമി, ശക്തി, ധൈര്യം, വീര്യം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ കരകനായും ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നു. ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ആഗോളതലത്തിൽ 12 രാശികളിലും ബാധിക്കും.
നിലവിൽ ചൊവ്വ ശനിയുമായി മീന രാശിയിലാണ്. മെയ് 11 ന് അത് രാശി മാറ്റി സ്വന്തം രാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ, ചൊവ്വ പഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗമായ രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഒപ്പം വിപരീത രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ മേടം, വൃശ്ചികം, മകരം ലഗ്നത്തിനോ ചന്ദ്രനോ മുമ്പ് 1, 4, 7, 10 ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ രുചക് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതേസമയം, ചൊവ്വ 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിപരീത രാജ്യയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വാൻ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ചൊവ്വ 2026 മെയ് 11 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:47 ന് മേടം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജൂൺ 21 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ശേഷം വൃശ്ചിക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഏകദേശം 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയായ മേടം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
തൽഫലമായി അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ ശുഭകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ധൈര്യം, ഊർജ്ജം, ആത്മവിശ്വാസം, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിക്കും.
ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം ദുർബലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജയോഗത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ ഫലം അനുഭവപ്പെടില്ല. ചൊവ്വയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുകയും ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുക. കൂടാതെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശർക്കരയും പയറും ദാനം ചെയ്യുക. ഹനുമാന് കുങ്കുമവും മുല്ലപ്പൂ എണ്ണയും അർപ്പിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും
ഇടവം (Taurus): വിപരീത രാജയോഗം ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇവർക്ക് പല മേഖലകളിലും ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വ 12-ാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. ഇതോടെ ഇവർക്ക് കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി, വിദേശ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ജോലി തുടങ്ങിയ വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത.
കന്നി (Virgo): ഈ രാശിക്കാർക്കും ചൊവ്വയുടെ വിപരീത രാജയോഗം പല തരത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇവർക്ക് ഈ സമയം പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ദീർഘകാലമായി കിട്ടാതിരുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കാം. ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകും. ഏഴാം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ സ്ഥാനം ജോലിസ്ഥലത്തും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ രാശിക്കാർക്കും ചൊവ്വയുടെ വിപരീത രാജയോഗം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും. ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഊർജ്ജത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
