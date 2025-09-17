ഇന്ന് കന്നി മാസം ആരംഭമാണ്. ചിങ്ങം കഴിഞ്ഞ് കന്നി മാസം ആരംഭിച്ചു. കൊല്ലവർഷം 1201ൽ രണ്ടാമത്തെ മാസം ആരംഭിച്ചു.
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് കന്നി മാസം. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റവും ഈ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഓരോ രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതിൻറെ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് കന്നി മാസം ഗുണകരമായ മാസം ആയിരിക്കും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സ്വന്തമായി വീട് വാങ്ങുകയോ നിർമിക്കുകയോ ചെയ്യും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതാകും. ആഢംബര ജീവിതം നയിക്കാനാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കന്നി മാസത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും. ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പോലുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. വിവാഹം നോക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ബന്ധങ്ങൾ വരും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കന്നി മാസം വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മാസമാണ്. ഇവർക്ക് ഈ മാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും. ജോലികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കന്നി മാസത്തിൽ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ശമ്പള വർധനവുണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യത. വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?