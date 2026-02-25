Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..

Vijay Devarakonda - Rashmika Mandanna Wedding: സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും ഒന്നടങ്കം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി വിവാഹമാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും.
ഇരുവരുടെയും വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി വാർത്തകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കം വരുന്നുണ്ട്. അതീവ രഹസ്യമായാണ് ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം നടക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 26നാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തങ്ങൾ ഒന്നിക്കുകയാണെന്ന് ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും വിവാഹ തിയതിയെ കുറിച്ച് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയോ രശ്മികയോ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
ഉദയ്പൂരിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ഇവർ ഉദയ്പൂരിൽ എത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും വൈറലായിരുന്നു.
തെലുങ്കു സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ജോഡികളിലൊന്നാണ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും. ആദ്യ ചിത്രം ഗീതാ ഗോവിന്ദം, ഡിയർ കോമ്രേഡ് തുടങ്ങി ഇരുവരും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചവയാണ്. ഓഫ്സ്ക്രീനിലും ഇരുവരുടെ ബന്ധം ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചപ്പോഴും രണ്ട് പേരും ഒരേ സ്ഥലത്താണുള്ളതെന്ന സൂചന ആരാധകർക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇരുവരും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു.
വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള ചടങ്ങുകളുടെ വിശേഷങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നില്ലെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അതിഥികൾക്ക് ജാപ്പനീസ് വിരുന്നും, ബന്ധുക്കൾക്കായി ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബോൾ മാച്ചും മറ്റും ഇതിനോടകം നടന്നുകഴിഞ്ഞതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഫെബ്രുവരി 24 രാത്രി സംഗീത് രാവും അരങ്ങേറിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ ഗോവർധൻ റാവുവിന്റേയും മാധവിയുടെയും മൂത്ത മകനാണ് ദേവരകൊണ്ട വിജയ് സായ് എന്ന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട. നടൻ ആനന്ദ് ദേവരകൊണ്ട വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ സഹോദരനാണ്.
'വിരോഷ്' എന്നാണ് ഇരുവർക്കും ആരാധകർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ അമ്മ മാധവി, മരുമകളായ രശ്മികയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വരുന്ന വളകൾ രശ്മികയ്ക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഗീത് രാവിലാണ് ഇത് നടന്നതെന്നാണ് വിവരം.
വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമായിരിക്കും വിരോഷ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഉദയ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ പോലുമുണ്ടാകില്ല. പകരം ഹൈദരാബാദിൽ മാർച്ച് നാലിന് താജ് കൃഷ്ണയിൽ വച്ച് ഗംഭീര വിവാഹസത്കാരം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
