Vishu Phalam 2026: 2026ലെ വിഷു വർഷം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഏറെക്കാലമായി നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. സ്വന്തം വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യത.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാകുക. വർഷത്തിൻറെ ആരംഭം അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് വർഷാരംഭത്തേക്കാൾ പിന്നീടുള്ള കാലം മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും. കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷപൂർണമാകും. വിദേശത്ത് ജോലി സാധ്യതകൾ വന്നുചേരും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഏറക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. വർഷാരംഭം ഗുണകരമാണെങ്കിലും പിന്നീട് മന്ദഗതിയിലാകാം. ചിലവ് വർധിക്കാം. സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. പങ്കാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഏറെക്കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാകും. കുടുംബ സ്വത്ത് ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വർഷത്തിൻറെ തുടക്കം മികച്ചതാകും. പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യനില മികച്ചതാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും തടസം നേരിടും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് സാധ്യത.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും. വർഷാരംഭം അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യനില മികച്ചതാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അസുഖങ്ങൾ വരാനും ആശുപത്രി വാസം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പ്രാർഥനകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുക.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകും. വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പുതിയ ചുമതലകളേറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യത. പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ യോഗമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
