  • Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Vishu Phalam 2026: വിഷുഫലം 2026: വിഷു മുതൽ ഈ നാളുകാർക്ക് സുവർണ്ണ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Vishu 2026: ഇക്കൊല്ലത്തെ മേടസംക്രമം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ 14 ന് രാവിലെ 9:32 ന് ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ലാണ്.  അപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ മീനം രാശിയിൽ നിന്നും മേടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 
സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ആദിതൃസംക്രമം വന്നതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ വിഷുക്കണിയും വിഷു ആഘോഷവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 15 ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത്.  

ഈ വിഷുക്കാലം ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല.

ഇതിൽ വിഷുക്കാലം അവിട്ടം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി, മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണർതം, ചിത്തിര, ചോതി, വിശാഖം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ കുറവാണ്.

അശ്വതി: അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിഷുഫലം വളരെ നല്ലതാണ്.  ഇവർക്ക് വിഷു മുതൽ ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ, ഗൃഹനിമ്മാണം പൂർത്തിയാകും, വാഹനഭാഗ്യം, കുടുംബ സമാധാനം എന്നിവയുണ്ടാകും.

ഭരണി: ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും വിഷുഫലം നല്ലതാണ്. ഈ സമയം ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, കാര്യാ വിജയം, സമാധാനം എന്നിവയുണ്ടാകും. ഒപ്പം കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ച, ധനസ്ഥിരത, വീട്, ധനനേട്ടം എന്നിവയുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അനിവാര്യം.

കാർത്തിക: ഇവർക്കും ഈ വിഷുക്കാലം നല്ലതാണ്. പുതിയ ജോലി, സ്വന്തമായൊരു വീട്, പിണക്കങ്ങൾ മാറും എങ്കിലും ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

പൂരം: ഇവർക്കും വിഷു വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ സമയം സ്വന്തമായൊരു വീട്, വാഹനം എന്നിവയ്ക്ക് യോഗം, ജോലിയിൽ പുരോഗതി, ബിസിനസിൽ ധനവരവ് എന്നിവയുണ്ടാകും.

ഉത്രം:  ഇവർക്കും ഈ വിഷുക്കാലം അടിപൊളി ആയിരിക്കും. കാര്യസിദ്ധി, പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച,  അധികാരികളുടെ പ്രീതി, വിഭവ സമാഹരണം, മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം എന്നിവയുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

