Weekly Financial Horoscope: സാമ്പത്തിക ലാഭമോ? നഷ്ടമോ? 12 രാശികളുടെയും സാമ്പത്തിക വാരഫലം അറിയാം

April 25 - 02 May 2026 Weekly Financial Vaarafalam: ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് 2 വരെയുളള സാമ്പത്തിക വാരഫലം
മേടം രാശി: സാമ്പത്തികമായി ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പുതിയ ജോലിയില് പ്രവേശിക്കാനാകും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ക്രയവിക്രയങ്ങള് നടത്തുന്നവര് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം.
ഇടവം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ പ്രവര്ത്തന മേഖലയില് പ്രവേശിക്കാനാകും. കച്ചവടക്കാര്ക്ക് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്.
മിഥുനം രാശി: സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകും. നൂതന സാമ്പത്തിക മാര്ഗ്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്താനാകും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള് വന്നുചേരും. കച്ചവടക്കാര്ക്ക് അപ്രതീക്ഷികമായ നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാനാകും. വസ്തുവും വാഹനവും വാങ്ങാനും സാധിക്കും. പു തിയ വീട് വാങ്ങാനാകും.
കര്ക്കടകം രാശി: പുതിയ സാമ്പത്തിക വരുമാന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്താനാകും. ദീര്ഘകാലമായി കണക്കുകൂട്ടുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള് സാധിക്കാനാകും. വ്യാപാര രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് നേട്ടങ്ങള്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വാഹനം, സ്ഥലം ഇവ വാങ്ങുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ധനനഷ്ടത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാന് തീരുമാനിച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
കന്നി രാശി: സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. പുതിയ മേഖലയിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മത യോടുകൂടി ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകണം.
തുലാം രാശി: സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മികച്ചതായി മാറും. കാര്യവിജയമുണ്ടാകാൻ ഇടയാകും. കർഷകർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. കച്ചവടക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമേഖല വിപുലീകരിക്കാനാകും. വസ്തുവും വാഹനവും വാങ്ങാൻ അവസരം വന്നുചേരും.
വൃശ്ചികം രാശി: സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. കച്ചവട രംഗത്ത് പുരോഗതി വന്നുചേരും. ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദായം ലഭിക്കുന്ന പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കാനാകും.
ധനു രാശി: കച്ചവട രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. വാഹന വിൽപ്പനയും കരുതലോടെ നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
മകരം രാശി: സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടക്കാര് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹന വില്പ്പനയിൽ കരുതലോടെ ഇറങ്ങുക. അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുംഭം രാശി: സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാകും. പുതിയ കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. റിയല് എസ്റ്റേറ്റ്, വാഹന ബിസിനസ്സുകാര്ക്ക് നേട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.
മീനം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായി വരും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. പുതിയ ജോലി നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. വസ്തു ഇടപാടിലൂടെ നേട്ടങ്ങള്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടാകും. അധിക വരുമാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടാകും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.