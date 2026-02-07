08-14 January 2026 Weekly Vaarafalam: ഈ ആഴ്ച്ച 12 രാശിക്കാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം
സമ്പൂര്ണ വാരഫലം: മേടം മുതല് മീനം വരെ 12 രാശിക്കാര്ക്കും ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങള് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: പുതിയ അവസരങ്ങല് നിങ്ങളെതേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. കുടുബത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടുതല് ശക്തമാകും.
ഇടവം രാശി: കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.
മിഥുനം രാശി: സംസാരിക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിജയം കൈവരിക്കാനിടയാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തില് നേടാനാകും.
കര്ക്കിടകം രാശി: കുടുംബജീവിതത്തില് സന്തോഷം കൈവരിക്കും. ജോലിയില് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കാനിടയാകും. ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്.
ചിങ്ങം രാശി: ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാനാകും. സാമ്പത്തികനേട്ടം കൈവരിക്കും. തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുമ്പോള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.
കന്നിരാശി: ജോലിയില് അനുകൂലമായ കാലമാണ്. ജോലിയില് സന്തോഷവും അംഗീകാരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. യാത്രകള്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
തുലാം രാശി: സൗഹൃദബന്ധങ്ങള് ദൃഢമാകും. പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കാന് സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാനാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് നല്ല കാലമാണ്
വൃശ്ചികം രാശി: ജോലിയില് സമ്മര്ദ്ദം അനുഭവപ്പെടാനിടയാകും. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ നിസാരമായി കാണരുത്.
ധനു രാശി: ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്ന വാരമാണ്. പഠനത്തിലും ജോലികളിലും വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില് ഇഷ്ടം വര്ദ്ധിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിസ്സാരമായി കാണരുത്.
മകരം രാശി: ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും. കുടുംബകാര്യങ്ങളില് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കാനിടയാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കും. പഠനത്തിന് അനുകൂലമായ കാലമാണ്.
കുംഭം രാശി: ജീവിതത്തില് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാനിടയാകും. പുതിയ ആശയങ്ങള് വിജയം കൈവരിക്കും. കരിയറില് മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
മീനം രാശി: മാനസിക സന്തോഷം വര്ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തില് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും വന്നുചേരും. ക്രിയറ്റീവായി കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനാകും. ചെലവുകള് ശ്രദ്ധിക്കണം.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
