Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം

18-24 January 2026 Weekly Vaarafalam: ഈ ആഴ്ച 12 രാശിക്കാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധൈര്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. തീരുമാനങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. കുടിശികകൾ തീർക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ പ്രയോജനം ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സുതാര്യത പുലർത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആശങ്കകൾ ഒഴയും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. കാര്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ സമീപിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വരുന്ന ഏഴ് ദിവസവും കരുതലോടെ മുന്നോട്ടുപോകണം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമയം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ലാഭകരം ആയിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആഴ്ച മികച്ച സമയമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിവരും. അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
