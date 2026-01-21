English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം

Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം

18-24 January 2026 Weekly Vaarafalam: ഈ ആഴ്ച 12 രാശിക്കാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം.

 
  • Jan 21, 2026, 11:07 AM IST
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധൈര്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. തീരുമാനങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. കുടിശികകൾ തീർക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ പ്രയോജനം ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സുതാര്യത പുലർത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

4 /12

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആശങ്കകൾ ഒഴയും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. കാര്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ സമീപിക്കണം.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വരുന്ന ഏഴ് ദിവസവും കരുതലോടെ മുന്നോട്ടുപോകണം.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമയം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ലാഭകരം ആയിരിക്കില്ല. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആഴ്ച മികച്ച സമയമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായ സമയമാണ്.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിവരും. അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. സന്തോഷവും  സമാധാനവും വന്നുചേരും.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

