Weekly Horoscope April 26 To May 2: സമ്പൂർണ വാരഫലം; ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

Weekly Horoscope 2026 April 26 To May 2: ഏപ്രിൽ 26 മുതൽ മെയ് രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചയിലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
അശ്വതി നാളുകാർക്ക് അസംതൃപ്തിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കുടുംബ സുഖം കുറയും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കും.
ഭരണി നാളുകാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ അലച്ചിലുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോലി ഭാരം വർധിക്കും. പിന്നീട് സ്ഥിതിയിൽ ശമനം ഉണ്ടാകും.
കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ലാഭ-നഷ്ട സമ്മിശ്രമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും ഇത്. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കും.
രോഹിണി നാളുകാർക്ക് പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് പരാശ്രയം വേണ്ടിവരും. പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടെയുള്ളവരുടെ സഹകരണം കുറയും.
മകയിരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളുമായി പിണക്കം ഉണ്ടാകും. ക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കണം. പല കാര്യങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ വിഷമിക്കും.
തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർ എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ചെറിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടാകും.
പുണർതം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയം. പിതാവിൽ നിന്ന് ധനം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണഫലം നൽകും. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
പൂയം നാളുകാർക്ക് മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ആയില്യം നാളുകാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകാം. അകാരണമായി ഭയം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്തും.