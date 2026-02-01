Weekly Horoscope: ആദിത്യ മംഗളയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ; ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ

Weekly Lucky Horoscope: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യമാസത്തെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ആദിത്യ മംഗളയോഗത്തിലൂടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. 12 രാശിക്കാരിൽ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപൂർണമാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയം. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. കഠിനപ്രയത്നത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്ന ആഴ്ചയാണിത്. അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണും. പലകാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങളെ വേഗത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
