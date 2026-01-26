25-31 January 2026 Weekly Vaarafalam: ഈ ആഴ്ച 12 രാശിക്കാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം
സമ്പൂര്ണ വാരഫലം: മേടം മുതല് മീനം വരെ 12 രാശിക്കാര്ക്കും ജനുവരി അവസാന ആഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങള് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: കുടുബത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും കൈവരും. സാമ്പത്തിക മാറ്റം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ആരോഗ്യം അനുകൂലമായി വരും
ഇടവം രാശി: ജോലിയില് സ്ഥിരത കൈവരും. നിക്ഷേപങ്ങളില് ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് മാറാനിടയാകും.
മിഥുനം രാശി: ജീവിതത്തില് പുതിയ അവസരങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായി വന്നുചേരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
കര്ക്കിടകം രാശി: സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങള് കൈവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാനിടയാകും. മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശി: കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിക്കും. നേതൃത്വപരമായ പല കാര്യങ്ങളും മികച്ച മാറ്റങ്ങള് കൈവരും. സാമ്പത്തികമായി പല നേട്ടങ്ങളും കൈവരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനാകും
കന്നി രാശി: ജോലിയില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം. ജോലിയില് വിവിധ മാറ്റങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.
തുലാം രാശി: സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില് അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം. കുടുബത്തിന് സഹായമായി മാറുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച യാത്രകള് സഫലമായി തീരും. പങ്കാളിത്ത ജോലികള്ക്ക് അനുകൂല കാലമാണ്.
വൃശ്ചികം രാശി: ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും. ജോലിയില് അനുകൂലമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭം കൈവരും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധവേണം.
ധനു രാശി: വിദ്യാഭാസ കാര്യങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ജോലിയില് ഉയര്ച്ചയുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളില് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരും. ചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം
മകരം രാശി: കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരും. കുടുംബകാര്യങ്ങളില് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധവേണം.
കുംഭം രാശി: കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യാനാകും. ജോലിയില് പുതിയ തുടക്കങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. സൗഹൃദബന്ധങ്ങള് ശക്തമാകും. മാനസികാരോഗ്യം വര്ദ്ധിക്കും
മീനം രാശി: ആത്മീയമായ പല കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് സാധിക്കും. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാനാകും. വിശ്രമത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തണം.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Guru Budh Yuti: 12 വർഷത്തിനുശേഷം വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അത്യപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?