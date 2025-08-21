English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss Drinks: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണോ? രാവിലെ ഈ പാനീയങ്ങൾ ശീലമാക്കാം...

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ ആരോ​ഗ്യകരമായ പാനീയങ്ങൾ രാവിലെ ശീലമാക്കിക്കോളൂ...

 
ചിയ വിത്തുകൾ നാരുകളാലും ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഇത് രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.  

ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ - ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.  

നാരങ്ങാവെള്ളം - ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിച്ച് കൊണ്ട് ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് മെറ്റബോളിസം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.   

ഇഞ്ചി ചായ - ഇഞ്ചി ദഹനത്തിന് സഹായിക്കും. ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.    

കരിക്കിൻവെള്ളം - കരിക്കിൻവെള്ളം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലാംശം നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഇതിൽ കലോറി കുറവുമാണ്. ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കും. അവശ്യ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

