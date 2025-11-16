English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: ജീവിത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക...ചാണക്യ നീതി

Chanakya Niti: ജീവിത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക...ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതി
എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രതയും ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റവും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചാണക്യ നീതിയിൽ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും സമഗ്രതയും വിജയത്തിനും ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.  

ചാണക്യന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തുടർച്ചയായ പഠനവും അറിവ് സമ്പാദനവും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തിനും നിർണായകമാണ്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് തേടാനും പഠനം ഒരിക്കലും നിർത്താതിരിക്കാനും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.  

തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം അനിവാര്യമാണ്. സാധ്യമായ തടസ്സങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത്, വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നന്നായി ചിന്തിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  

സമയം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വിലപ്പെട്ട വിഭവമാണ്.സമയബന്ധിതമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിലും വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ പാഴാക്കാതിരിക്കാനും ചാണക്യൻ പറയുന്നു.  

നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ചിന്തകളിലും മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയത്തിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 

