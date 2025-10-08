English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Health Benefits of Amla: വെറും വയറ്റിൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാം

Health Benefits of Amla: വെറും വയറ്റിൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാം

നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ
  • Oct 08, 2025, 06:03 PM IST

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പഴമാണ് നെല്ലിക്ക. വിറ്റാമിൻ സി മാത്രമല്ല, ആന്റി-ഓക്‌സിഡന്റുകൾ, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ഹളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്.   

വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ, ഒരു മാസത്തേക്ക് ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തും.  

മുഖക്കുരു, മറ്റ് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കുക.  

നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ധമനികൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക.  

വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ ഈ പാനീയം മുടി കൊഴിച്ചലിന് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. എട്ട് ആഴ്ച തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും.  

ദിവസവും വെറും വയറ്റിൽ നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Amla juice Health benefits of amla Indian gooseberry

