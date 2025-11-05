English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Moringa Leaves: മുരിങ്ങ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?

Moringa Leaves Benefits: നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് മുരിങ്ങ. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മുരിങ്ങ.

 

ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ ഒരു സസ്യമാണ് മുരിങ്ങ. പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവർക്ക് മുരിങ്ങയില ധാരാളം കഴിക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യും.

 
മുരിങ്ങയുടെ ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മുരിങ്ങയില കഴിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണെന്നും അറിയാം.  

മുരിങ്ങ ഇലയിൽ ധാതുക്കൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോ​ഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും. ദിവസവും മുരിങ്ങയില കഴിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുകയും, സ്വാഭാവിക ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

ഇത് കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പുകളെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ മുരിങ്ങയില സഹായിക്കും. മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയൽ, പേശികൾക്ക് ബലം കൂട്ടാനുമൊക്കെ മുരിങ്ങയില കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.  മുടിയുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് ബെസ്റ്റാണ്.  

കഴിക്കേണ്ടതെപ്പോൾ - ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മുരിങ്ങയില കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ മുരിങ്ങ കഴിക്കുന്നത് ഊർജ്ജം വർധിപ്പിക്കാനും, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, ദിവസം മുഴുവൻ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.   

അതേസമയം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാനും വൈകുന്നേരമാണ് മുരിങ്ങ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. രാത്രി വൈകി മുരിങ്ങ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം അതിന്റെ ഊർജ്ജം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.  

കഴിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ - മുരിങ്ങയില ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ പൊടി സ്മൂത്തികളിലോ, സാലഡിലോ, സൂപ്പിലോ, സപ്ലിമെന്റുകളിലോ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. 

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

