Chanakya Niti: കഠിനാധ്വാനികൾ ദരിദ്രരായി തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ

ജീവിത്തിൽ വിജയിക്കാൻ മറ്റ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടി അനിവാര്യമാണ്. ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ....
ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം മാത്രം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കില്ല. ജീവിത്തിൽ വിജയിക്കാൻ മറ്റ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടി അനിവാര്യമാണ്. ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ....
പെരുമാറ്റം: ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സത്യസന്ധതയും ദയയും പുലർത്തുന്നത് വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.
ദാനം: ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ദാനം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകും.
സുഹൃത്തുക്കൾ: വളരേ ധനികനോ, ദരിദ്രനോ ആയവരുമായി സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ മാനസികമായി തളർത്തും.
മാറ്റം: കാലക്രമേണ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത്തതിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല.
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണവില