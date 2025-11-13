English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: കഠിനാധ്വാനികൾ ദരിദ്രരായി തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ

ജീവിത്തിൽ വിജയിക്കാൻ മറ്റ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടി അനിവാര്യമാണ്. ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ....

1 /5

ജീവിതത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം മാത്രം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കില്ല. ജീവിത്തിൽ വിജയിക്കാൻ മറ്റ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടി അനിവാര്യമാണ്. ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ....  

2 /5

പെരുമാറ്റം: ഒരു വ്യക്തിയുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സത്യസന്ധതയും ദയയും പുലർത്തുന്നത് വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.  

3 /5

ദാനം: ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ദാനം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകും.  

4 /5

സുഹൃത്തുക്കൾ: വളരേ ധനികനോ, ദരിദ്രനോ ആയവരുമായി സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഭാവിയിൽ മാനസികമായി തളർത്തും.  

5 /5

മാറ്റം: കാലക്രമേണ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത്തതിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല. 

Chanakya Neeti

