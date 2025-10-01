ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി സഞ്ജു, ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലിനെ മറികടന്നു; ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേക്

ഐസിസി ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ വമ്പൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാസംൺ. എട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സഞ്ജു മുന്നേറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 32ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. നിലവിൽ 31ാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് താരം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 568 പോയിന്റാണ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുള്ളത്.
ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളില് നാല് ഇന്നിംഗ്സുകളാണ് സഞ്ജു കളിച്ചത്. 33.00 ശരാശരിയില് 132 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയെടുത്തത്. മധ്യനിരയിലാണ് സഞ്ജു കളിച്ചത്. 124.53 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റാണ് സഞ്ജുവിനുള്ളത്.
പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സും ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഉൾപ്പെടെ സ്കോർ നേടാതെ ഔട്ട് ആയപ്പോൾ തിലക് വർമ്മയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിനായി. എന്നാൽ ഒരു കളിയിൽ സഞ്ജുവിനെ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇറക്കാൻ ഇരുന്ന ടീമിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനവും മികച്ചതായിരുന്നു.
അതേസമയം ടി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിഷേക് ശർമയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 926 പോയിന്റാണ് അഭിഷേകിനുള്ളത്. 844 പോയിന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫിൽ സാൾട്ട് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 819 പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യയുടെ തിലക് വർമ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
