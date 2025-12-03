English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Ind vs SA 2nd ODI: കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമായി റുതുരാജ്; കരുത്ത് കാട്ടി കോലിയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്

Ind vs SA 2nd ODI: കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമായി റുതുരാജ്; കരുത്ത് കാട്ടി കോലിയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്

93 പന്തിൽ 102 റൺസ് വിരാട് കോലിയും 83 പന്തിൽ 105 റൺസ് റുതുരാജും നേടി. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:04 PM IST
  • 2 സികസറും 7 ബൗണ്ടറിയും അടങ്ങുന്നതാണ് വിരാടിന്റെ ഇന്നിം​ങ്സ്.
  • 2 സികസും 12 ബൗണ്ടിറിയുമായി 83 പന്തിൽ 105 റൺസ് ആണ് റുതുരാജ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

  1. India vs SA 1st ODI: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 17 റൺസ് ജയം; പരമ്പരയിൽ 1-0ന് മുന്നിൽ

Ind vs SA 2nd ODI: കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമായി റുതുരാജ്; കരുത്ത് കാട്ടി കോലിയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്

റായ്പൂര്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വിരാട് കോലിക്കും റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിനും സെഞ്ചുറി. ഇരുവരുടെയും തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോലിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയും റുതുരാജിന്റെ കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമാണിത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടാനായി. 

93 പന്തിൽ 102 റൺസാണ് വിരാട് കോലി നേടിയത്. 2 സികസറും 7 ബൗണ്ടറിയും അടങ്ങുന്നതാണ് വിരാടിന്റെ ഇന്നിം​ങ്സ്. 2 സികസും 12 ബൗണ്ടിറിയുമായി 83 പന്തിൽ 105 റൺസ് ആണ് റുതുരാജ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ റുതുരാജ്-കോലി സഖ്യം നേടിയത് 156 പന്തില്‍ നിന്ന് 195 റണ്‍സാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കായി മാര്‍ക്കോ യാൻസന്‍ ആണ് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തത്.

Also Read: Kerala Rain Alert: അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇടുക്കിയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

79 പന്തില്‍ നിന്നാണ് റുതുരാജ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ 120 പന്തില്‍ 135 റണ്‍സായിരുന്നു കോലി നേടിയത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

