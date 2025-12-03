Ind vs SA 2nd ODI: കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമായി റുതുരാജ്; കരുത്ത് കാട്ടി കോലിയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്

റായ്പൂര്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വിരാട് കോലിക്കും റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനും സെഞ്ചുറി. ഇരുവരുടെയും തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോലിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം സെഞ്ചുറിയും റുതുരാജിന്റെ കന്നി ഏകദിന സെഞ്ചുറിയുമാണിത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടാനായി.
93 പന്തിൽ 102 റൺസാണ് വിരാട് കോലി നേടിയത്. 2 സികസറും 7 ബൗണ്ടറിയും അടങ്ങുന്നതാണ് വിരാടിന്റെ ഇന്നിംങ്സ്. 2 സികസും 12 ബൗണ്ടിറിയുമായി 83 പന്തിൽ 105 റൺസ് ആണ് റുതുരാജ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം വിക്കറ്റില് റുതുരാജ്-കോലി സഖ്യം നേടിയത് 156 പന്തില് നിന്ന് 195 റണ്സാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കായി മാര്ക്കോ യാൻസന് ആണ് രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തത്.
79 പന്തില് നിന്നാണ് റുതുരാജ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. റാഞ്ചിയില് നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തില് 120 പന്തില് 135 റണ്സായിരുന്നു കോലി നേടിയത്.
