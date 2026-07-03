/FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ഈ ലോകകപ്പിലെ അത്ഭുത കുതിപ്പ് നടത്തുന്ന കേപ് വെർദെയെ നേരിടും. മിയാമിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാണ് അർജന്റീന എത്തുന്നതെങ്കിൽ, കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ കലാശിപ്പിച്ചാണ് ടൂർണമെന്റിലെ നവാഗതരായ കേപ് വെർദെ അവിശ്വസനീയമായി ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഇരു ടീമുകളും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
തന്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വയസ്സിലും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ലയണൽ മെസ്സി ഇതിനകം തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ആറ് ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 19 ഗോളുകളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മെസി.
18 ഗോളുകളുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. ഈ ലോകകപ്പിനിടെ ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയെ മറികടന്ന മെസ്സി തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക്കും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 11 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ മെസ്സി, തന്റെ അവസാന അഞ്ച് ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമായി ഒൻപത് ഗോളുകളിലാണ് പങ്കാളിയായത്.
അർജന്റീനയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ടെങ്കിലും കേപ് വെർദെയുടെ ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റത്തെ കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രതിരോധത്തിൽ അവർ കാട്ടുന്ന കരുത്ത് അർജന്റീനയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കാം. 1998-ൽ ചിലിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് സമനിലകളോടെ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ടീമാണ് കേപ് വെർദെ.
കൂടാതെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിലാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യം കൂടിയാണ് അവർ. കേപ് വെർദെയുടെ നാൽപ്പതുകാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയാണ് അവരുടെ കരുത്ത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ വഴങ്ങാതെ കാത്ത (ക്ലീൻ ഷീറ്റ്) നാല്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഗോൾകീപ്പറാണ് അദ്ദേഹം. പീറ്റർ ഷിൽട്ടൺ, ഡിനോ സോഫ് എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് അർജന്റീനയും കേപ് വെർദെയും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കളിച്ച അവസാന ഏഴ് മത്സരങ്ങളിലും അർജന്റീനയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം. എന്നാൽ 1990-ൽ കാമറൂണിനോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോറ്റതാണ് ഇതിനൊരപവാദം. കന്നി ലോകകപ്പിൽ തന്നെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീം കൂടിയാണ് കേപ് വെർദെ. 1938-ൽ നോർവേ ഇറ്റലിയോടും, 2006-ൽ ഘാന ബ്രസീലിനോടും ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമയം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3:30ന് ആണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം നടക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഈ മത്സരം ടെലിവിഷനിൽ യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ശൃംഖലയിലെ ചാനലുകളിലൂടെ (യൂണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1, 2 എന്നിവയും അവയുടെ എച്ച്.ഡി ചാനലുകളും) തത്സമയം കാണാം. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ കമന്ററി ലഭ്യമായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ മത്സരം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സീ5 (Zee5) ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമാണ്.
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