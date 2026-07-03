Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?

⁠Argentina vs Cape Verde Live: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാണ് അർജന്റീന എത്തുന്നതെങ്കിൽ, കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ കലാശിപ്പിച്ചാണ് ടൂർണമെന്റിലെ നവാഗതരായ കേപ് വെർദെ അവിശ്വസനീയമായി ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:32 PM IST
FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
Image Credit: Argentina | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ചാമ്പ്യന്മാരെ നേരിടാൻ കേപ് വെർദെ; അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തത്സമയം എവിടെ കാണാം?
⁠Argentina vs Cape Verde26 min ago
2
Ayatollah Ali Khamenei1 hr ago
3
Gauri Spratt1 hr ago
4
Bengaluru3 hrs ago
5
EPFO3 hrs ago