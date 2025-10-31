English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Sports
  • Manuel Frederick: കേരളത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ ലിപികളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ; മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കും പിആര്‍ ശ്രീജേഷും

Manuel Frederick: കേരളത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ ലിപികളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയവർ; മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കും പിആര്‍ ശ്രീജേഷും

Manuel Frederick: കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ എത്തുന്നത് 1972 ലാണ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 31, 2025, 09:09 PM IST
  • 1972ലെ മ്യൂണിക് ഒളിംപിക്‌സില്‍ വെങ്കലം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ഗോള്‍കീപ്പറായിരുന്നു മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്.
  • 48 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു മലയാളി അതേ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് 2021ല്‍ പിആര്‍ ശ്രീജേഷിലൂടെയാണ്.

Read Also

  1. Olympian Manuel Frederick Passes Away: ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡല്‍ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി; ഒളിമ്പ്യന്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്‌ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
6
Mangal Shukra Yuti
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
9
Rajayoga
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Manuel Frederick: പിആർ ശ്രീജേഷിനും മുമ്പേ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ മലയാളി, മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്

കേരളത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ ലിപികളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രണ്ടു വെങ്കല മെഡലുകള്‍ അഭിമാനത്തോടെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചവരാണ് മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കും പിആര്‍ ശ്രീജേഷും. കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ എത്തുന്നത് 1972 ലാണ്. 1972ലെ മ്യൂണിക് ഒളിംപിക്‌സില്‍ വെങ്കലം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ഗോള്‍കീപ്പറായിരുന്നു മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്. 48 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു മലയാളി അതേ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയത് 2021ല്‍ പിആര്‍ ശ്രീജേഷിലൂടെയാണ്. അന്ന് ഡോ. ഷംഷീര്‍ വയലില്‍ ശ്രീജേഷിന് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്‌നേഹ സമ്മാനം നല്‍കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കിനെയായിരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഒളിമ്പിക് മെഡലെത്തിച്ച രണ്ട് മഹാരഥന്മാരെ ഒരേ വേദിയിലെത്തിച്ചത് ഈ ചടങ്ങിലൂടെയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ചടങ്ങിനൊടുവില്‍ 48 വര്‍ഷത്തെ ദൂരത്തില്‍ കേരളത്തിലെത്തിയ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്‌സ് ഹോക്കി മെഡലുകള്‍ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് ശ്രീജേഷും മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കും ഫോട്ടയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു. 2024ലെ ഒളിംപിക്‌സില്‍ ശ്രീജേഷിന്റെ കരുത്തില്‍ ഇന്ത്യ നേട്ടം ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ മറുപടി പ്രസംഗത്തില്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഹോക്കിയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ മാന്ത്രികന്റെ വാക്കുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കി ശ്രീജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘം 2024ലെ പാരിസ് ഒളിംപിക്‌സില്‍ വെങ്കല നേട്ടം ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ചടങ്ങില്‍ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഡോ. ഷംഷീര്‍ വയലില്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കിന് 10 ലക്ഷം രൂപ സ്‌നേഹ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതും. കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ഒളിംപിക്സ് മെഡല്‍ ജേതാവായ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കിന്റെ വിയോഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പി ആർ ശ്രീജേഷുമൊത്തുള്ള അവിസ്മരണീയമായ ഈ നിമിഷമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Manuel FrederickPR sreejeshHockey

Trending News