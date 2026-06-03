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2026 FIFA World Cup: പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് മൈതാനങ്ങളിലേക്ക്! അമ്പരപ്പിക്കും സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി 2026 ലോകകപ്പ് പന്ത് 'അഡിഡാസ് ട്രിയോണ്ട'

Adidas Trionda: കഴിഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലും കളിക്കളത്തിൽ ഉരുണ്ടത് പാകിസ്താൻ നിർമിത പന്തുകളായിരുന്നു.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 03, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:33 PM IST
2026 FIFA World Cup: പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് മൈതാനങ്ങളിലേക്ക്! അമ്പരപ്പിക്കും സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി 2026 ലോകകപ്പ് പന്ത് 'അഡിഡാസ് ട്രിയോണ്ട'
Image Credit: Adidas Trionda

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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