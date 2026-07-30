/Ajinkya Rahane: വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലെ പ്രധാന കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അജിങ്ക്യ. 2020-21 സീസണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്.
വിരമിക്കൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് രഹാനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. എല്ലാത്തിനും ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ 10 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം രണ്ട് സീസണുകളിൽ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചു.
എന്നാൽ വീണ്ടും ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിലവിൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. തന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം 'തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ' എന്നാണെങ്കിലും, തോൽവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെന്നും അജിങ്ക്യ പറയുകയുണ്ടായി.
ആരാധകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വികാരാധീനനായി. 2011-ൽ വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച രഹാനെ 2013-ലാണ് തന്റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്. അജിങ്ക്യ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 85 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. ഇതിൽ 12 സെഞ്ച്വറിയും 26 അർധ സെഞ്ച്വറിയും അടക്കം ആകെ 5,077 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.
90 ഏകദിനങ്ങളിൽ കളിച്ച അദ്ദേഹം മൂന്ന് സെഞ്ച്വറിയും 24 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 2,962 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 20 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയുൾപ്പെടെ 375 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ജൂണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലാണ് അജിങ്ക്യ രഹാനെ അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്.
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