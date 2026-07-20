/Argentina Spain Fight: മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് കയ്യാങ്കളി; അർജന്റീനയുടെ തല്ലുമാലയിൽ പരേഡെസിന് റെഡ് കാർഡ്

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് സ്പെയിൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ കളിക്കാർ തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് വാക്കേറ്റവും തള്ളുമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ അർജന്റീന മാനേജർ ലിയോണൽ സ്കലോണി ശ്രമിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും ഇരുടീമുകൾക്കും ഗോളൊന്നും നേടാനാകാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ, 106-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് സ്പെയിനിനായി വിജയഗോൾ നേടി. പിന്നീട് എതിരാളികൾക്ക് ഗോൾ വഴങ്ങാതെ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ സ്പെയിൻ, തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.
93-ാം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ വരുത്തിയ കടുത്ത ഫൗളിന് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ച് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നത് അർജന്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് മത്സരമായേക്കാവുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ, ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് തിളങ്ങാനായില്ല.
ഇറ്റലിക്കും ബ്രസീലിനും ശേഷം തുടർച്ചയായി ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടുന്ന ടീമെന്ന നേട്ടത്തിലെത്താൻ അർജന്റീന ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും, തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള സ്പെയിനിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് അടിപതറി. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ വിജയത്തോടെ സ്പെയിൻ തോൽവി അറിയാതെയുള്ള തങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് 38 മത്സരങ്ങളാക്കി ഉയർത്തി.
ഇതോടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയ ഇറ്റലിയുടെ റെക്കോർഡ് സ്പെയിൻ മറികടന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ കൊളംബിയയ്ക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ഇതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റിട്ടില്ല.
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