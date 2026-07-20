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Argentina Spain Fight: മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് കയ്യാങ്കളി; അർജന്റീനയുടെ തല്ലുമാലയിൽ പരേഡെസിന് റെഡ് കാർഡ്

FIFA World Cup Final 2026: കളിക്കാർ തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് വാക്കേറ്റവും തള്ളുമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 20, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:22 AM IST
Argentina Spain Fight: മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് കയ്യാങ്കളി; അർജന്റീനയുടെ തല്ലുമാലയിൽ പരേഡെസിന് റെഡ് കാർഡ്
Image Credit: Argentina | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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