/FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത്; കീഴടങ്ങി കേപ് വർദെ; കൊളംബിയയും ഘാനയും നേർക്കുനേർ

FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുടബോളിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വരെ നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത് ആദ്യമായി പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ നാലാം ലോകകപ്പാണിത്.
ഈജിപ്ത് ന്യൂസിലൻഡിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. നോക്കൗട്ടിൽ കടന്നും തുടർന്ന് പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തും ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 218 ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും ഈജിപ്ത് തോറ്റിരുന്നു. എന്തിനേറെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനു യോഗ്യത നേടാൻ പോലും ടീമിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തോൽവിയോടെ ലോകകപ്പിൽ ഏഷ്യയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും കെട്ടടങ്ങി.
ഏഷ്യയിൽനിന്നുള്ള ദക്ഷിണകൊറിയ, ഖത്തർ, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, ജോർദാൻ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ ടീമുകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പിന്നിടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാലസിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി ഓസ്ട്രേലിയയും ഈജിപ്തും സമനില പാലിച്ചതോടെ പോരാട്ടം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടു, ഈജിപ്ത് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-2നാണ് വിജയിച്ചത്. ഈജിപ്തിനായി കിക്കെടുത്ത മഹമൂദ് സാബർ, റാമി റബിയ, മുഹമ്മദ് സലാ, ഹുസാം അബ്ദെൽമഗുദ് എന്നിവരാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ ഹാരി സൗട്ടറിന്റെയും ലുകാസ് ഹെറിങ്ടനിന്റെയും ഷോട്ടുകൾ പുറത്തേക്കു പോയതാണ് സോക്കറൂസിനു തിരിച്ചടിയായത്. നോക്കൗട്ടിൽ അർജന്റീനയോ, കബോ വെർദയോ ആയിരിക്കും ഈജിപ്തിന്റെ എതിരാളികൾ.
ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചമ്പ്യാന്മാരായ അർജന്റീന കേപ് വെർദെയെ നേരിടുന്നു. പ്രീക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരുടീമുകളും നീങ്ങുന്നത്. അർജന്റീനയ്ക്ക് ആശ്വേസ്സം മെസിയുടെ മികച്ച ഫോമാണ്. എന്നാൽ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയുടെ ഫോമിലാണ് കേപ് വെർദെയുടെ പ്രതീക്ഷ. ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് നിലവിൽ കേപ് വെർദെ നടത്തുന്നത്.
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