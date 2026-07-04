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FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത്; കീഴടങ്ങി കേപ് വർദെ; കൊളംബിയയും ഘാനയും നേർക്കുനേർ

Australia vs Egypt Argentina vs Cabo Verde: ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മുഹമ്മദ് സലായും സംഘവും അർജന്റീന കേപ് വെർദെ പോരാട്ടം തുടരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 04, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:21 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തി ഈജിപ്ത്; കീഴടങ്ങി കേപ് വർദെ; കൊളംബിയയും ഘാനയും നേർക്കുനേർ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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