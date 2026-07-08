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Argentina vs Egypt: ഈജിപ്തിനെതിരെ രണ്ട് ​ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ; തിരിച്ചടിച്ച് മൂന്ന് ​ഗോളുകൾ, അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ

FIFA World Cup 2026: മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 12 മിനിറ്റുകളിലാണ് അർജന്റീനയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച മൂന്ന് ഗോളുകളും നേടിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 08, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:15 AM IST
Argentina vs Egypt: ഈജിപ്തിനെതിരെ രണ്ട് ​ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ; തിരിച്ചടിച്ച് മൂന്ന് ​ഗോളുകൾ, അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ
Image Credit: Argentina | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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