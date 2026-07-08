/Argentina vs Egypt: ഈജിപ്തിനെതിരെ രണ്ട് ​ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ; തിരിച്ചടിച്ച് മൂന്ന് ​ഗോളുകൾ, അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ

ഫിഫ ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം മൂന്ന് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 12 മിനിറ്റുകളിലാണ് അർജന്റീനയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച മൂന്ന് ഗോളുകളും നേടിയത്.
ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ, ലയണൽ മെസ്സി, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയത്. കളിയുടെ 14-ാം മിനിറ്റിൽ യാസെർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്താണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് മർവാൻ അറ്റിയ നൽകിയ പാസ് പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുന്നിൽ വെച്ച് യാസർ ഹെഡ് ചെയ്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.
ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ സമനിലയ്ക്കായി അർജന്റീന കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധം ശക്തമായി. തുടർന്ന് 67-ാം മിനിറ്റിൽ മുസ്തഫ സിക്കോ കൂടി ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈജിപ്ത് 2-0ന് മുന്നിലെത്തി. ഇതോടെ അർജന്റീന വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായി.
എന്നാൽ കളിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അർജന്റീന ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് മെസ്സി ഉയർത്തി നൽകിയ പന്ത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലക്ഷ്യം കണ്ട് അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. നാല് മിനിറ്റുകൾക്കകം അർജന്റീന ടീമിന്റെ സമനില ഗോൾ നേടി.
അർജന്റീന താരങ്ങൾ കൈമാറിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് മെസ്സി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് സമനില ഗോൾ നേടി. ഈ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സിയുടെ എട്ടാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മെസി ആകെ നേടിയ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 21 ആയി ഉയർന്നു. ഒടുവിൽ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് കൂടി ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തെ തകർത്ത് അർജന്റീന വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
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