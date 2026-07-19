/Argentina Vs Spain: മെസ്സിയും യമാലും നേർക്കുനേർ, കപ്പ് ആർക്ക്; ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശപ്പോരാട്ടം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ സ്പെയിനെ നേരിടുമ്പോൾ ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ. കരിയറിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കളിക്കാരാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരാകുന്നത്.
മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും, ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ അടുത്ത രാജാവായി വളർന്നു വരുന്ന പത്തൊമ്പതുകാരനായ ലാമിൻ യമാലും. അത്യന്തം നിർണായകമായ മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം തിളങ്ങിനിൽക്കുകയാണ് മെസ്സി.
ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഫൈനലിൽ വിജയം നേടാനായാൽ ഇതിഹാസ താരം ഡീഗോ മറഡോണയ്ക്ക് പോലും സാധ്യമാകാത്ത നേട്ടം മെസ്സിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ലോകകപ്പ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയെന്ന നേട്ടം മെസ്സിക്ക് ലഭിക്കും.
മറുഭാഗത്ത്, ബാഴ്സലോണയുടെ അത്ഭുത ബാലനായ ലാമിൻ യമാൽ തന്റെ വേഗത കൊണ്ടും ഡ്രിബ്ലിംഗ് മികവ് കൊണ്ടും ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയ താരം എതിരാളികളുടെ പ്രതിരോധ നിരയെ നിരന്തരം വിറപ്പിച്ചാണ് മുന്നേറിയത്.
സ്പെയിൻ ചാമ്പ്യന്മാരായാൽ ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരിൽ ഒരാളായി ലാമിൻ യമാൽ മാറും. ഒപ്പം അടുത്ത സൂപ്പർസ്റ്റാർ പദവി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കളിക്കാർക്കും ഇടയിൽ സവിശേഷമായ ഒരു വ്യക്തിഗത ബന്ധവും ഉണ്ട്. ക്യാമ്പ് നൗവിലെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ വെച്ച് യുവാവായ മെസ്സി കുഞ്ഞായ യമാലിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ്ബിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണത്. 2007-ൽ യുണിസെഫിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണിത്.
Yes, those photos you’ve seen are real.— UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026
More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.
Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2
പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 2007 ഡിസംബറിലാണ് ആ ചിത്രം പിറവിയെടുക്കുന്നത്. യമാൽ ആരാണെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ്, വളർന്നു വരുന്ന ഇരുപതുകാരനായ മെസ്സി ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടറിനായി ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനൊപ്പം പോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം, അതേ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരനെതിരെ സ്പെയിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയെ നയിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഫനാറ്റിക്സ് ഫെസ്റ്റിൽ വെച്ച് മെസ്സി ഈ അവിശ്വസനീയമായ ഓർമ്മ പങ്കുവച്ചു. അന്ന് അവൻ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേർക്കുനേർ വരുന്നുവെന്നത് തികച്ചും വിസ്മയകരമായ കാര്യമാണെന്ന് മെസ്സി പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് യമാലെന്നും, ചരിത്രം കുറിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് അവന് മുന്നിലുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ മെസ്സി, കിരീടത്തിനായി തങ്ങളും പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരുത്തിൽ മുന്നേറുന്ന അർജന്റീന, സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്.
ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അർജന്റീനയുടെ നാടകീയമായ തിരിച്ചുവരവ്. മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റുകളായിരുന്നു എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ സമനില ഗോളിനും ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസിന്റെ വിജയ ഗോളിനും വഴിയൊരുക്കിയത്. മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വയസ്സിലും താൻ തന്നെയാണ് ടീമിന്റെ ജീവനാഡി എന്ന് മെസ്സി ഓരോ നിർണായക ഘട്ടത്തിലും തെളിയിച്ചു.
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