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Argentina Vs Spain: മെസ്സിയും യമാലും നേർക്കുനേർ, കപ്പ് ആർക്ക്; ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം

FIFA World Cup 2026 Final Match: കരിയറിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കളിക്കാരാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരാകുന്നത്. മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും പത്തൊമ്പതുകാരനായ ലാമിൻ യമാലും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 19, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:00 AM IST
Argentina Vs Spain: മെസ്സിയും യമാലും നേർക്കുനേർ, കപ്പ് ആർക്ക്; ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
Image Credit: Messi | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Argentina Vs Spain: മെസ്സിയും യമാലും നേർക്കുനേർ, കപ്പ് ആർക്ക്; ന്യൂജേഴ്സിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
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