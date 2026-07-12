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Argentina Vs Switzerland: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ

FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Switzerland Match: അർജൻറീന ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചത് 3-1ന്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:42 AM IST
Argentina Vs Switzerland: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ
Image Credit: Argentina Vs Switzerland | Photo: X Source: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Argentina Vs Switzerland: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ
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