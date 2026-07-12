/Argentina Vs Switzerland: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തകർത്ത് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ 3-1ന് തോൽപ്പിച്ച് അർജൻറീന സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അർജൻറീനയുടെ എതിരാളികൾ. നിശ്ചിത സമയത്തും അധികസമയത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും ഇരുടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ തുല്യത പാലിച്ചതോടെ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ജൂലിയൻ അൽവാരസ് അർജന്റീനയുടെ രക്ഷകനായത്.
Argentina have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
മത്സരം അവസാനിക്കാൻ കേവലം എട്ട് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അൽവാരസ് അടിച്ചെടുത്ത മനോഹരമായ ഗോളിലൂടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ 2-1 ന് വീഴ്ത്തി അർജന്റീന സെമിഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ സെമിഫൈനൽ ബെർത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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