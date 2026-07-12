/Argentina Vs Switzerland: അർജന്റീന-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോരാട്ടം; അർജൻറീന മുന്നിൽ

നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന കരുത്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ നേരിടും. മിസോറിയിലെ കാൻസസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 12) ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6:30ന് ആണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അവസാന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
അർജന്റീനയുടെ തുടർച്ചയായ ആറാം ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പ്രവേശനം ആണ് ഇത്. അഞ്ച് പതിപ്പുകളിൽ രണ്ടുതവണ ഫൈനലിൽ എത്തുകയും ഖത്തറിൽ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആധിപത്യവും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങളുമാണ് അർജന്റീനയെ ക്വാർട്ടറിലെത്തിച്ചത്.
ഗ്രൂപ്പ് ജെ-യിൽ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമന്മാരായി മുന്നേറിയ അർജന്റീന സംഘം, റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ കേപ്പ് വെർദെക്കെതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 3-2 എന്ന സ്കോറിനാണ് വിജയിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടമാണ് അർജന്റീന പുറത്തെടുത്തത്.
രണ്ടാം പകുതിയുടെ അവസാന ഘട്ടം വരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം, 78-ാം മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂന്ന് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് അർജന്റീന ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ശക്തമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 72 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ തോൽവി അറിയാതെ ഒന്നാമതെത്തിയ അവർ, റൗണ്ട് ഓഫ് 32ൽ അൾജീരിയയെ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ശക്തരായ കൊളംബിയക്കെതിരായ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 പോരാട്ടത്തിൽ സ്വിസ് ടീം തന്ത്രപരമായ കളി പുറത്തെടുത്തു.
നിർണായക സമയത്തും അധിക സമയത്തും (120 മിനിറ്റ്) കൊളംബിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഗോൾ നേടാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രതിരോധിച്ച സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒടുവിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഗോൾകീപ്പർ ഗ്രെഗോർ കൊബെലിന്റെ മികച്ച സേവുകളുടെ കരുത്തിൽ 4-3 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
2014-ലെ റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡും അർജന്റീനയും ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അന്ന് അർജന്റീന 1-0 ന് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ ജൂലൈ 15 ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടായിരിക്കും എതിരാളികൾ.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ തത്സമയം കാണാം?
ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD എന്നീ ടിവി ചാനലുകളിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ 'Zee5' ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും.
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