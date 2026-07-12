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Argentina Vs Switzerland: അർജന്റീന-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോരാട്ടം; അർജൻറീന മുന്നിൽ

FIFA World Cup 2026: ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ ജൂലൈ 15 ബുധനാഴ്ച അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടായിരിക്കും എതിരാളികൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 12, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:58 AM IST
Argentina Vs Switzerland: അർജന്റീന-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോരാട്ടം; അർജൻറീന മുന്നിൽ
Image Credit: Argentina | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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