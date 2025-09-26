English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: അഭിമാന പോരാട്ടം! ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ-പാക് ഫൈനൽ

Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: തോല്‍വി അറിയാതെയാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലില്‍ എത്തുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:03 PM IST
  • ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തെതില്‍ 25 ബോള്‍ അവശേഷിക്കേ ഏഴ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം
  • രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഏഴ് ബോള്‍ ബാക്കിനിലൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റിനും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: അഭിമാന പോരാട്ടം! ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ-പാക് ഫൈനൽ

ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഒരിക്കല്‍  കൂടി ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും നേര്‍ക്കു നേര്‍ പോരാട്ടം വരികയാണ്. ഫൈനലില്‍ ഇരുവരും കൊമ്പ് കോര്‍ക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക്  മുന്നില്‍ വിജയം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. രണ്ട് തവണ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യ, തോല്‍വി അറിയാതെയാണ് ഇത്തവണ ഫൈനലില്‍ എത്തുന്നത്.

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ  ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും രണ്ട് തവണ ഏറ്റു മുട്ടിയപ്പോഴും വിജയം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തെതില്‍ 25 ബോള്‍ അവശേഷിക്കേ ഏഴ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആധികാരിക ജയം. രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഏഴ് ബോള്‍ ബാക്കിനിലൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റിനും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു.

41 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. 2016  ഏഷ്യാകപ്പ് ടി ട്വന്‍റിയില്‍ ഇന്ത്യയും  ബംഗ്ലാദേശുമായിരുന്നു ഫൈനലില്‍. അന്ന് ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ജയം. 2022 ശ്രീലങ്കയും പാക്കിസ്ഥാനും ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്കായിരുന്നു ജയം. ഇതുവരെ ഏഷ്യ കപ്പ് ടി ട്വൻറി കപ്പ് ഉയർത്താൻ പാക്കിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്കൊപ്പം കുരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന ബോളിംഗ് നിരയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത്. ഓപ്പണറായ അഭിഷേക് ശർമയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും ഒപ്പം മലയാളി താരം സഞ്ജുവും തിളങ്ങിയാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ നേടാന്‍ ആകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. കുല്‍ദീപിന്‍റെ സ്പിന്‍ മന്ത്രികതയിലും ബുംറയുടെ തീപാറുന്ന ബോളിഗിലും പാക്കിസ്ഥാന് പിടിച്ച് നില്‍ക്കുക എളുപ്പമാകില്ല.

1984ൽ ആണ് ആദ്യമായി ഏഷ്യ കപ്പ് നടക്കുന്നത്. 1988, 1990-91, 1995  വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടവുമായി കുതിപ്പ് തുടർന്നു. ഈ കാലയളവിലെ സ്ഥിരത ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആദ്യകാല ശക്തികേന്ദ്രമാക്കി  ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1997, 2004, 2008 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2010ൽ ആണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. എം.എസ്. ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അത്. 2018-ൽ, ദുബായിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ  ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടുകയും അവസാന പന്തിൽ നാടകീയമായ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.

2025-ൽ സൂപ്പർ 4 ഘട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഒരു ഫൈനലിലെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 12ാമത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലാണ് ഇത്. 1984 മുതൽ 2025 വരെ ഇന്ത്യ 12 തവണ ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്തി. എട്ട് തവണ കിരീടങ്ങൾ നേടി, മൂന്ന് തവണ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായി. ഒരു കിരീടം കൂടി നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Asia Cup 2025 FinalIndia vs Pakistanഏഷ്യ കപ്പ്ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനൽഇന്ത്യ പാക് ഫൈനൽ

