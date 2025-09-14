English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ടോസ് നേടി പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ

India versus Pakistan IND vs Pak Asia cup 2025 live score card: ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടോസ് നേടി പാകിസ്ഥാൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:45 PM IST
  • പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു
  • പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി സഞ്ജു സാംസൺ

  Asia Cup 2025 Squad India: ​ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, ശ്രേയസും ജയ്സ്വാളും ഇല്ല, സഞ്ജു ടീമിൽ; ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബയ്: ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടോസ് നേടി പാകിസ്ഥാന്‍. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. യുഎഇക്കെതിരെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച ടീമില്‍ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി.

ഒമാനെതിരെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച ടീമില്‍ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെയാണ് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ പേസര്‍ ഹാരിസ് റൗഫ് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റൗഫ് പുറത്താണ്. ടോസ് നേടിയാലും ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ടോസ് നഷ്ടമായശേഷം ഇന്ത്യൻ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Asia Cup 2025ഏഷ്യാകപ്പ്ഇന്ത്പാകിസ്ഥാൻ

