Asia Cup 2025: ടോസ് നേടി പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ

ദുബയ്: ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടോസ് നേടി പാകിസ്ഥാന്. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. യുഎഇക്കെതിരെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച ടീമില് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില് സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തി.
Toss and Playing XI #TeamIndia to bowl first in our second match of the #AsiaCup2025
Here's our line-up for today
Updates https://t.co/W2OEWMTVaY pic.twitter.com/ue7AFU62rF
— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
ഒമാനെതിരെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ച ടീമില് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെയാണ് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ പേസര് ഹാരിസ് റൗഫ് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റൗഫ് പുറത്താണ്. ടോസ് നേടിയാലും ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ടോസ് നഷ്ടമായശേഷം ഇന്ത്യൻ നായകന് സൂര്യകുമാര് യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.
