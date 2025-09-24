English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 സൂപ്പർ 4 മത്സരം എങ്ങനെ കാണാം? തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ

ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ഇതുവരെ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ 17 തവണയാണ് പരസ്പരം കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യ 16 തവണ വിജയിക്കുകയും ഒരു തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:21 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ ടി ട്വൻ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ മുന്നേറി വരികയാണ്
  • ഇന്ത്യ 73% വിന്നിങ് റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി പോരുന്നു
  • ഈ മാച്ചിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചേരും

Read Also

  1. T10 Cricket League: സീ5 സ്പോൺസർ ചെയ്ത നോര്‍ത്തേണ്‍ വാരിയേഴ്സാണ് T10 ന്‍റെ പുതിയ ചാമ്പ്യൻമാര്‍

Trending Photos

Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
5
fiber
Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
8
Gold rate
Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!
Asia Cup 2025: ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 സൂപ്പർ 4 മത്സരം എങ്ങനെ കാണാം? തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ

2025 ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോർ മാച്ചിൽ  സെപ്റ്റംബർ 24ന് ഇന്ത്യ  ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും. ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ പതിനെട്ടാം തവണയാണ് ഇരുവരും എതിരെ കളിക്കുന്നത്. ഈ മാച്ചിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചേരും. 
 ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ഇതുവരെ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ 17 തവണയാണ് പരസ്പരം കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യ 16 തവണ വിജയിക്കുകയും ഒരു തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിൽ ആണ് ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 
 കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ മുന്നേറി വരികയാണ്. 2021 മുതൽ 88 മാച്ചിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുകയും അതിൽ 21 മാച്ചിൽ മാത്രം പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ 73% വിന്നിങ് റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തി പോരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരം പിഎസ്ജിയുടെ ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കർ ഒസ്മാൻ ഡെംബലെയ്ക്ക്

 ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് മാച്ച് എങ്ങനെ കാണാം
2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഇന്ത്യ vs ബംഗ്ലാദേശ് സൂപ്പർ 4 മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം SonyLIV ആപ്പിലും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും. മത്സരം OTTplay ആപ്പിലും ലഭ്യമാണ്. ടിവിയിൽ തത്സമയം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാം. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Asia CupcricketStreaming

Trending News