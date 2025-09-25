English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ, എതിരാളികളെ ഇന്നറിയാം; ബം​ഗ്ലാദേശ് - പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം രാത്രി 8 മണിക്ക്

ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇറങ്ങിയ ബംഗ്ലദേശിന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും കുൽദീപ് ബൗളിം​ഗ് തുടങ്ങിയതോടെ തകർച്ച തുടങ്ങി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 25, 2025, 07:38 AM IST
  • ഇന്ത്യക്കായി കുല്‍ദീപ് യാദവ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി.
  • കുൽദീപിന്റെ പന്തുകളിൽ നിന്നും 18 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ബം​ഗ്ലാദേശ് ടീമിന് അടിച്ചെടുക്കാനായത്.

Asia Cup 2025: ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ, എതിരാളികളെ ഇന്നറിയാം; ബം​ഗ്ലാദേശ് - പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം രാത്രി 8 മണിക്ക്

ദുബായ്: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 41 റണ്‍സിന് ജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെ ബം​ഗ്ലാദേശ് ബാറ്റിം​ഗിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ 168 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ബം​ഗ്ലാദേശ് 19.3 ഓവറില്‍ 127 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. സൈഫ് ഹസന്‍ മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി പൊരുതിയത്. 69 റണ്‍സാണ് സൈഫ് നേടിയത്. പര്‍വേസ് ഹസന്‍ ഇമോം ആണ് ബംഗ്ലേദേശ് നിരയില്‍ രണ്ടക്കം കടന്ന മറ്റൊരു ബാറ്റര്‍. 

ഇന്ത്യക്കായി കുല്‍ദീപ് യാദവ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടി. കുൽദീപിന്റെ പന്തുകളിൽ നിന്നും 18 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ബം​ഗ്ലാദേശ് ടീമിന് അടിച്ചെടുക്കാനായത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര 18 റണ്‍സിനും വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി 29 റണ്‍സിനും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. അക്സര്‍ പട്ടേലും തിലക് വര്‍മയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. 

Also Read: Ballon D'Or 2025: ബാലണ്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരം പിഎസ്ജിയുടെ ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കർ ഒസ്മാൻ ഡെംബലെയ്ക്ക്

ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്-പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ മത്സരം നടക്കും. ഇതിലെ വിജയികളായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന  ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ശ്രീലങ്ക ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 

