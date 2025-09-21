India vs Pakistan Asia Cup 2025: സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാക് പോരാട്ടം; ജയം ആർക്കൊപ്പം? മത്സരം രാത്രി 8 മണിക്ക്

ദുബായ്: ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാക് പോരാട്ടം. രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. കഴിഞ്ഞ മത്സരം പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും പാകിസ്ഥാനെ തകർക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാകും സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും ക്രീസിലിറങ്ങുക. സ്പിന്നർമാരിലൂടെയാണ് കളിയുടെ ഗതി നിശ്ചയിക്കാനാകുക. അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പരിക്ക് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ഹർഷിത് റാണയ്ക്കോ അർഷദീപ് സിംഗിനോ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ അവസരമുണ്ടാകുക. ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ടീമിന് വലിയ ആശങ്കയില്ല. ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ വരുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ മത്സരമാണിത്. പതിനൊന്നിലും ഇന്ത്യയാണ് ജയിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചു.
Also Read: World Athletics Championships 2025: ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; മെഡൽ നേടാനാകാതെ നീരജ് ചോപ്ര പുറത്ത്
സോണി സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കാണ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. സോണിലിവ്, ഫാൻകോഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് കാണാം. ദൂരദര്ശനിലും ജിയോടിവിയിലും മത്സരം കാണാനാകും. സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 1, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 1 എച്ച്ഡി, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 5, സോണി സ്പോര്ട്സ് ടെന് 5 എച്ച്ഡി ടിവി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അൽപമൊന്ന് വിയർത്തെങ്കിലും ജയം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. 21 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 167 റൺസ് മാത്രമാണ് ഒമാന് നേടാനായത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.