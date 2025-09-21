English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

India vs Pakistan Asia Cup 2025: സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാക് പോരാട്ടം; ജയം ആർക്കൊപ്പം? മത്സരം രാത്രി 8 മണിക്ക്

സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരം ഇരുടീമുകൾക്കും നിർണായകമാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 07:06 AM IST
  • അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പരിക്ക് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ഹർഷിത് റാണയ്ക്കോ അർഷദീപ് സിംഗിനോ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ അവസരമുണ്ടാകുക.
  • ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Read Also

  1. IND vs Pak Asia Cup 2025: ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025; അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Kerala SK-19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Malavya Rajyog And Ruchak Rajyog: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും കിടിലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
7
Malavya Rajayoga
Malavya Rajyog And Ruchak Rajyog: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും കിടിലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
India vs Pakistan Asia Cup 2025: സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാക് പോരാട്ടം; ജയം ആർക്കൊപ്പം? മത്സരം രാത്രി 8 മണിക്ക്

ദുബായ്: ഏഷ്യാകപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ - പാക് പോരാട്ടം. രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ദുബായ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. കഴിഞ്ഞ മത്സരം പോലെ തന്നെ ഇത്തവണയും പാകിസ്ഥാനെ തകർക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാകും സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും ക്രീസിലിറങ്ങുക. സ്പിന്നർമാരിലൂടെയാണ് കളിയുടെ ​ഗതി നിശ്ചയിക്കാനാകുക. അക്സർ പട്ടേലിന്റെ പരിക്ക് ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ഹർഷിത് റാണയ്ക്കോ അർഷദീപ് സിംഗിനോ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ അവസരമുണ്ടാകുക. ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ടീമിന് വലിയ ആശങ്കയില്ല. ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നേർക്കുനേർ വരുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ മത്സരമാണിത്. പതിനൊന്നിലും ഇന്ത്യയാണ് ജയിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചു.

Also Read: World Athletics Championships 2025: ലോക അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; മെഡൽ നേടാനാകാതെ നീരജ് ചോപ്ര പുറത്ത്

സോണി സ്പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. സോണിലിവ്, ഫാൻകോഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ് കാണാം. ദൂരദര്‍ശനിലും ജിയോടിവിയിലും മത്സരം കാണാനാകും. സോണി സ്പോര്‍ട്‌സ് ടെന്‍ 1, സോണി സ്പോര്‍ട്‌സ് ടെന്‍ 1 എച്ച്‌ഡി, സോണി സ്പോര്‍ട്‌സ് ടെന്‍ 5, സോണി സ്പോര്‍ട്‌സ് ടെന്‍ 5 എച്ച്‌ഡി ടിവി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. 

വെള്ളിയാഴ്ച ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അൽപമൊന്ന് വിയർത്തെങ്കിലും ജയം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. 21 റൺസിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 167 റൺസ് മാത്രമാണ് ഒമാന് നേടാനായത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Asia Cup 2025Ind vs PakIndia vs Pakistanഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻടീം ഇന്ത്യ

Trending News