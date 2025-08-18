Sanju Samson or Shubman Gill: ഗില്ലിന് പകരം നറുക്ക് സഞ്ജുവിന്? ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീം പ്രഖ്യാപനം നാളെ, പ്രതിഭാ ധാരാളിത്തത്തില്‍ വലഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം

ഇപ്പോള് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അത് പ്രതിഭകളുടെ ധാരാളിത്തമാണ്. ഒരു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഘട്ടത്തില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ടര്മാര് ആശയക്കുഴപ്പത്തില് ആകുന്നതില് കുറ്റം പറയാന് പറ്റില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പ് ട്വന്റി-20 ടൂര്ണമെന്റില് ആരൊക്കെയുണ്ടാകും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചര്ച്ച..
മലയാളി താരവും ഐപിഎല്ലില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ക്യാപ്റ്റനും ആയ സഞ്ജു സാംസണ് ടീമില് ഇടം കിട്ടുമോ എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും മലയാളികളുടെ ആശങ്ക. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചച്ച ശുഭ്മാന് ഗില്ലും യശ്വസ്വി ജെയ്സ്വാളും കൗമാരക്കാരന് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും എല്ലാം ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് സഞ്ജുവിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.
എന്നാല് ഏറ്റവും ഒടുവില് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങള് പ്രകാരം, ഓപ്പമിങ് പൊസിഷനില് സഞ്ജു തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിനെ തന്നെ നിലനിര്ത്തുക എന്നതായിരിക്കും സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ടി-20 മത്സരങ്ങളില് സഞ്ജു ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേക് ശര്മ- സഞ്ജു സാംസണ് സഖ്യത്തെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലനിര്ത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന് ആയ ശുഭ്മാന് ഗില് മികച്ച ഫോമിലാണ്. ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില് ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനില് തന്നെ ഗില്ലിനെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. എന്നാല് നിലവിലെ കോംബിനേഷന് മാറ്റി പരീക്ഷിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എക്സ്ട്രാ ഓപ്പണര് എന്ന രീതിയില് ഗില്ലിനെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്താനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യശസ്വി ജെയ്സ്വാളിനായിരിക്കും അത്തരത്തില് നറുക്കുവീഴാന് സാധ്യത.
തിലക് വര്മയെ ഒഴിവാക്കി ഗില്ലിനെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചര്ച്ചകള് നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില് എല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച തിലകിന് ഒഴിവാക്കുന്നതില് നീതികേടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഐസിസി ടി-20 റാങ്കിങ്ങില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള താരം കൂടിയാണ് തിലക് വര്മ.
ഓഗസ്റ്റ് 19 നാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത്. സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക്കിടയില് അനൗദ്യോഗികമായ ധാരണകള് ഇതിനകം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. എന്തായാലും അന്തിമ ടീമിനെ അറിയാന് ഇനി മണിക്കൂറുകള് കാത്തിരുന്നാല് മതി.
