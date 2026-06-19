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മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ഖത്തർ ഡിഫൻഡർ... പക്ഷേ, അത് മനപ്പൂർവ്വമായിരുന്നില്ലെന്ന് കോച്ച്, പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആശംസയും

Assim Madibo: അസിം മാഡിബോയുടെ ഫൌളിൽ പരിക്കേറ്റ കോനെയെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആയിരുന്നു ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്.

Written ByBinu Phalgunan A
Published: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:04 PM IST
മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ഖത്തർ ഡിഫൻഡർ... പക്ഷേ, അത് മനപ്പൂർവ്വമായിരുന്നില്ലെന്ന് കോച്ച്, പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആശംസയും
Image Credit: Assim Madibo Apology | Representative Illustration created by ChatGPT

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ആളാണ് ബിനു ഫൽഗുനൻ. ടെലിവിഷൻ, പത്രം, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആയി. അതിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ. എട്ട് വർഷത്തിലധികം വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ: binu.phalgunan@India.com

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