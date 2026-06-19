/മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ഖത്തർ ഡിഫൻഡർ... പക്ഷേ, അത് മനപ്പൂർവ്വമായിരുന്നില്ലെന്ന് കോച്ച്, പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ആശംസയും

വാൻകൂവർ: ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ കാനഡ ആറ് ഗോളുകളുടെ ആധികാരിക വിജയം നേടി. പക്ഷേ, അവരുടെ പ്രിയതാരം ഇസ്മയേൽ കോനെയ്ക്ക് ഏറ്റ പരിക്ക് ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഖത്തർ ഡിഫൻഡർ അസിം മാഡിബോ ആയിരുന്നു ഫൌൾ ചെയ്തത്. ഉടൻ തന്നെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടി മാഡിബോ പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു. കോനെയെ സ്ട്രക്ചറിലായിരുന്നു ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയും ആവശ്യമാണ്.
എന്നാൽ ഫുട്ബോളിന്റെ സൌന്ദര്യം പ്രകടമാക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് പിന്നീട് പുറത്ത് വന്നത്. റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി പുറത്ത് പോയ മാഡിബോ, കാനഡയുടെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലെത്തി മാപ്പപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രണ്ട് ഖത്തർ പ്രതിരോധ താരങ്ങളാണ് കാനഡയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത്.
അസിം മാഡിബോ മനപ്പൂർവ്വം ഫൌൾ ചെയ്തതല്ലെന്നാണ് ഖത്തർ പരിശീലകൻ ജൂലെൻ ലോപെറ്റിഗി പ്രതികരിച്ചത്. അത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം മാത്രമായിരുന്നു എന്നും ലോപെറ്റിഗ് പ്രതികരിച്ചു. കനേഡിയൻ മിഡ് ഫീൽഡർ ആയ കോനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടേയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു കാനഡയുമായുള്ള മാച്ച്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. അതിനൊപ്പമാണ് രണ്ട് പ്രതിരോധ താരങ്ങൾ ചുവപ്പ് കാർഡ് കിട്ടി പുറത്തായത്. ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നും ലോപെറ്റിഗി പറഞ്ഞു. ശാരീരികമായ ശക്തമായ ടീം ആണ് കാനഡ, അവർക്ക് വേഗമേറിയ കളിക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കനേഡിയൻ സ്ട്രൈക്കർമാരുടെ പ്രകടനും ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നുവെന്ന് ലോപെറ്റിഗി പറഞ്ഞു. രണ്ട് പേരുടെ അഭാവത്തിൽ കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നും ഖത്തർ കോച്ച് പ്രതികരിച്ചു.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡുമായിട്ടായിരുന്നു ഖത്തറിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. യൂറോപ്യൻ കരുത്തരെ 1-1 ന് പ്രതിരോധിച്ച് സമനില നേടി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അവർ പോയന്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന മത്സരം ബോസ്നിയയോടാണ്. കാനഡയ്ക്കെതിരെ സമനില പിടിച്ചവരാണ് ബോസ്നിയ. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരം ഖത്തറിനും ബോസ്നിയയ്ക്കും ഒരു പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മികച്ച മാർജിനിൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ റൌണ്ട് ഓഫ് 32 വിലേക്കുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.
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