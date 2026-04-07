മെൽബൺ: മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനാണ് താരത്തെ സിഡ്നിയിലെ മറൂബ്രയിൽ വച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കണ്ട വാർണർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപായി വാഹനം നിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനത്തിനടുത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് (Breath Test) വിധേയനാക്കി. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു.
തുടർന്ന് വാർണറിനെ മറൂബ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് രണ്ടാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിന്റെ അളവ് 0.104 ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അനുവദനീയമായ പരിധിയുടെ ഇരട്ടിയിലധികമായിരുന്നു ഇത്. 0.05 ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അനുവദനീയമായ പരിധി. വിട്ടയച്ചുവെങ്കിലും വാർണർ അടുത്ത മാസം കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം. 2026 മെയ് 7, വ്യാഴാഴ്ച സിഡ്നിയിലെ ഡൗണിംഗ് സെന്റർ ലോക്കൽ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം.
Also Read: IPL 2026 RCB Vs CSK: വീണ്ടും തോൽവി, നാണംകെട്ട് ചെന്നൈ; ആർസിബിക്ക് 43 റൺസ് ജയം
നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (PSL) കറാച്ചി കിംഗ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് വാർണർ. ടൂർണമെന്റിനിടയിലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കായാണ് വാർണർ നാട്ടിലെത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 9ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിനായി വാർണർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
