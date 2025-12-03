IND vs SA T20I: പരിക്ക് മാറി ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തി, ഇടം നേടി സഞ്ജുവും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. സൂര്യ കുമാർ യാദവ് ആണ് ടീമിന്റെ നായകൻ. പരിക്ക് ഭേദമായി തിരിച്ചെത്തിയ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സഞ്ജു സാംസണും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഒരു ഭാഗവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും ഗില്ലിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ടീമിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഗിൽ കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താകേണ്ടി വന്ന ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ICC ODI Rankings: ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് വിരാട് കോലി; ഒന്നാമൻ രോഹിത് തന്നെ
15 അംഗ ടീമിലെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജിതേഷ് ശർമയാണ്. അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹർഷിത് റാണ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ് ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.