  IND vs SA T20I: പരിക്ക് മാറി ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തി, ഇടം നേടി സഞ്ജുവും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

IND vs SA T20I: പരിക്ക് മാറി ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തി, ഇടം നേടി സഞ്ജുവും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

പരിക്കേറ്റ ശുഭ്മാൻ ​ഗില്ലും ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:04 PM IST
  • ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഒരു ഭാഗവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും ​ഗില്ലിന് നഷ്ടമായിരുന്നു.
  • ടീമിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്‌നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ​ഗിൽ കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

IND vs SA T20I: പരിക്ക് മാറി ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തി, ഇടം നേടി സഞ്ജുവും; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. സൂര്യ കുമാർ യാദവ് ആണ് ടീമിന്റെ നായകൻ. പരിക്ക് ഭേദമായി തിരിച്ചെത്തിയ ശുഭ്മാൻ ​ഗിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സഞ്ജു സാംസണും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ഒരു ഭാഗവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും ​ഗില്ലിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ടീമിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്‌നസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ​ഗിൽ കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഏഷ്യാ കപ്പിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താകേണ്ടി വന്ന ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ICC ODI Rankings: ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് വിരാട് കോലി; ഒന്നാമൻ രോഹിത് തന്നെ

15 അം​ഗ ടീമിലെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജിതേഷ് ശർമയാണ്. അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹർഷിത് റാണ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ് ടീമിലെ മറ്റ് അം​ഗങ്ങൾ. 

Ind vs SA T20ITeam IndiaBCCIഇന്ത്യഇന്ത്യvsദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

