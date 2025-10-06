BCCI: 'നൽകിയത് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണം'..! ഓസീസ് താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിസിസിഐ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു. ഇന്ത്യ എ ക്കെതിരെ കളിക്കാനെത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ബോളർ ഹെൻറി തോർടനും ക്യാപ്റ്റൻ ജാക് എഡ്വാർഡ്സും ഉൾപ്പടെ നാലു താരങ്ങൾക്കാണ് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായത്. ഇവരെ കാൻപുരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം താരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തിൽ ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു. താരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് നൽകിയതെന്ന് രാജീവ് ശുക്ല പറഞ്ഞു. ഹെൻറി തോർടൻ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാല് കളിക്കാർക്കും മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും അസുഖം പിടിപെട്ടിരിക്കാമെന്നും രാജീവ് ശുക്ല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ എയും ഓസ്ട്രേലിയ എയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റിന് മുൻപായിരുന്നു സംഭവം. മീഡിയം പേസർ ഹെൻറി തോൺടണിന്റെ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റീജൻസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ഓസ്ട്രേലിയന് ടീം മാനേജ്മെന്റോ, ആശുപത്രി അധികൃതരോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
