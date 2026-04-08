  • Indian Cricket League: ഐസിഎൽ; ഐപിഎല്ലിന് മുൻപേ വന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലീ​ഗ് മത്സരം, വളർച്ചയും...തകർച്ചയും

Indian Cricket League: ഐസിഎൽ; ഐപിഎല്ലിന് മുൻപേ വന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലീ​ഗ് മത്സരം, വളർച്ചയും...തകർച്ചയും

T20 Cricket Format: നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ഭരണപരമായ തടസങ്ങളും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തകർന്നുപോയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീ​ഗിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 8, 2026, 09:18 AM IST
  • 2007ൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഐസിഎൽ, സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായിരുന്നു
  • ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പും സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസുമാണ് ഐസിഎല്ലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്

Indian Cricket League: ഐസിഎൽ; ഐപിഎല്ലിന് മുൻപേ വന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലീ​ഗ് മത്സരം, വളർച്ചയും...തകർച്ചയും

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (IPL) ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കായിക മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടി20 ലീഗുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (ICL) ആണെന്ന വസ്തുത പലർക്കും അറിയാൻ ഇടയില്ല. നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ഭരണപരമായ തടസങ്ങളും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തകർന്നുപോയ ഐസിഎല്ലിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

എന്തായിരുന്നു ഐസിഎൽ?

2007ൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഐസിഎൽ, സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായിരുന്നു. നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസികളും അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും അണിനിരന്ന ഈ ലീഗ്, പരമ്പരാഗതമായ രഞ്ജി ട്രോഫി ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറിയാണ് ഒരുക്കിയത്. ഇന്നത്തെ ഐപിഎല്ലിലെ ലേല നടപടികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഒരു വൻകിട വാണിജ്യ കായിക വിനോദത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഐസിഎൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

ഐസിഎല്ലിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം?

ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പും സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസുമാണ് ഐസിഎല്ലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ബിസിസിഐയിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സീ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമായി ഒരു ലീഗ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. 1970-കളിൽ കെറി പാക്കർ നടത്തിയ 'വേൾഡ് സീരീസ് ക്രിക്കറ്റ്' പോലെ ഒരു മാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പിന്തുണ

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ് ഐസിഎല്ലിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടാതെ ടോണി ഗ്രേഗ്, ഡീൻ ജോൺസ്, കിരൺ മോറെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലീ​ഗിന്റെ അണിയറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് എങ്ങനെ?

വിദേശ ടീമുകളെയും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടീമുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 'ലാഹോർ ബാദ്ഷാസ്', ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള 'ധാക്ക വാരിയേഴ്സ്' തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പഞ്ചകുളയിലായിരുന്നു പ്രധാനമായും മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. ആദ്യ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർസ്റ്റാർസ് കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം സീസണിൽ ലാഹോർ ബാദ്ഷാസ് ജേതാക്കളായി.

തകർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ

ബിസിസിഐയുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഐസിഎല്ലിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായത്. ഇതിനെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ലീഗായി ബിസിസിഐ മുദ്രകുത്തി. ഐസിഎല്ലിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്രിക്കറ്റിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ കരിയർ ഭയന്ന പല പ്രമുഖ താരങ്ങളും ലീഗിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കപിൽ ദേവിനെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കി. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിലും ഐസിഎൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു.

ഐപിഎല്ലിന്റെ ഉദയം

ഐസിഎൽ ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി നേരിടാനാണ് ബിസിസിഐ 2008-ൽ ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും വൻകിട സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സാന്നിധ്യവും ഐപിഎല്ലിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. 2009-ൽ ബിസിസിഐ ഐസിഎൽ താരങ്ങൾക്ക് തിരികെ വരാൻ അവസരം നൽകിയതോടെ അവശേഷിച്ച കളിക്കാരും ഐപിഎല്ലിലേക്ക് ചേക്കേറി.

ഐസിഎല്ലിന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ?

ഒന്നിലധികം ലീഗുകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിലും ബിസിസിഐയുടെ ഭരണപരമായ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഐസിഎൽ തകർന്നുപോയി. ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തത് ഐസിഎൽ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ, ''എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ ആർത്തിക്കുള്ളതില്ല''. ആധിപത്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഐസിഎൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

