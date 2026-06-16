/FIFA World Cup 2026: ഈജിപ്തിനെതിരേ സമനിലയുമായി ബെൽജിയം; ആദ്യം സൗദി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം തിരിച്ചടിച്ച് യുറഗ്വായ്‌

വാഷിങ്ടൺ: ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജി യിലെ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ സമനിലയുമായി ബെൽജിയം. ഈമാം അഷൂറിന്റെ കിടിലൻ ഗോളിൽ മുന്നിലെത്തിയ ഈജിപ്തിനെ മുഹമ്മദ് ഹണിയുടെ സെല്ഫ് ഗോളിലൂടെ ബെൽജിയം സമനിലയിൽ തളച്ചു.
മത്സരത്തിലുടനീളം ലഭിച്ച മികച്ച അവസരങ്ങൾ ബെൽജിയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഈജിപ്ത് തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്നു. ഇരുടീമുകളും ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുമായി നീങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. എതിർ ടീമിന്റെ ഗോൾ വീണതോടെ ഉണർന്നു കളിച്ച ബെൽജിയം അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഗോളടിച്ചു സമനിലയിലെച്ചു.
അതുപോലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ നടൻ ഗ്രൂപ്പ് എച്ഛ് മത്സരത്തിൽ ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി യുറഗ്വായ്യെ സമനിലയിൽ പൂട്ടി സൗദി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കടുത്ത മുന്നേറ്റമായിരുന്നു യുറഗ്വായ് കാഴ്ചവച്ചത്. പക്ഷെ ആദ്യം ഭാഗ്യം തുണച്ചത് സൗദിയെ ആയിരുന്നു.
ആദ്യപകുതിയിൽ 1-0 ത്തിന് സൗദി മുന്നേറിയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള കളിയായിരുന്നു യുറഗ്വായ്യുടേത്. തുടർന്ന് എൺപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ യുറഗ്വായ് കരുത്തർ തിരിച്ചടിച്ചു. അതോടെ മതസംരം സമനിലയിൽ (1-1) അവസാനിച്ചു.
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