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FIFA World Cup 2026: ഈജിപ്തിനെതിരേ സമനിലയുമായി ബെൽജിയം; ആദ്യം സൗദി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം തിരിച്ചടിച്ച് യുറഗ്വായ്‌

FIFA World Cup: Belgium vs Egypt Saudi Arabia vs Uruguay: ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:27 AM IST
FIFA World Cup 2026: ഈജിപ്തിനെതിരേ സമനിലയുമായി ബെൽജിയം; ആദ്യം സൗദി മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം തിരിച്ചടിച്ച് യുറഗ്വായ്‌
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഈജിപ്തിനെതിരേ സമനിലയുമായി ബെൽജിയം; ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം തിരിച്ചട
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